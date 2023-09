Maksim Kuzminov, 28 anni, avrebbe pilotato il suo elicottero da combattimento oltre il confine ucraino dopo aver pianificato l'operazione con i servizi segreti ucraini per sei mesi. "Non volevo partecipare ai crimini di guerra russi"

Martedì, le autorità ucraine hanno presentato formalmente ai media un uomo che, a loro dire, è un pilota russo che a fine agosto ha disertato pilotando il suo elicottero oltre il confine d'accordo con i servizi segreti di Kiev, perché non voleva più partecipare ai crimini di guerra che la Russia sta commettendo in Ucraina.

Apparso anche domenica nel documentario 'Downed russian pilots', andato in onda sulla televisione ucraina, Maksim Kuzminov, 28 anni, ha dichiarato ai giornalisti di essere stato a capo dell'aviazione russa nella regione dell'Amur e di vivere una vita molto agiata, ma di non poter più tollerare di partecipare alla guerra.

"Ero pienamente consapevole di ciò che stava accadendo. Ho deciso da solo che si trattava di un crimine di guerra e che non vi avrei partecipato. Ciò che sta accadendo ora è semplicemente il genocidio del popolo, sia ucraino che russo. La base della mia azione è non contribuire a questi crimini. L'Ucraina vincerà sicuramente questa guerra: è solo questione di tempo, perché il popolo si é mobilitato", ha detto il militare.

Invitando gli altri militari russi a seguire il suo esempio, ha poi raccontato la sua fuga rocambolesca, risultato di oltre sei mesi di pianificazione con l'intelligence militare ucraina per portare lui e l'elicottero da combattimento russo Mi-8 oltre il confine.

"Se fai quello che ho fatto io, non te ne pentirai affatto" - ha detto Kuzminov, rivolgendosi ai suoi commilitoni - "Ti verrà fornito assolutamente tutto per il resto della tua vita: lavoro ovunque, qualunque cosa tu voglia fare. Scoprirai tu stesso un mondo a colori".

Nel documentario si sottolinea infatti che ai piloti russi che decideranno di disertare l'Ucraina fornirà tutte le garanzie di sicurezza previste dalla legge - anche ai loro familiari -, nonché un risarcimento finanziario per i velivoli militari trasferiti. Kuzminov avrebbe anche fornito "prove preziose sull'aviazione dell'esercito, sui sistemi di comunicazione e sulla rete degli aeroporti russi".

La sua famiglia sarebbe stata evacuata dalla Russia e si troverebbe in Ucraina. Non è chiaro il destino degli altri due membri dell'equipaggio a bordo dell'elicottero, ignari del piano del disertore: stando a quanto raccontato da Kuzminov, una volta atterrati sarebbero fuggiti verso il confine, ma potrebbero essere stati uccisi.

I blogger di guerra russi vicini al Cremlino avevano riferito dell'atterraggio di un elicottero russo su un campo d'aviazione ucraino, ma lo avevano descritto come "un aereo che ha perso la strada".

L'operazione

Kuzminov ha raccontato i dettagli dell'operazione, spiegando di non aver "semplicemente dirottato l'elicottero, ma di averlo ufficialmente pilotato dal punto A al punto B", dato che il percorso e il sito di atterraggio erano stati concordati in anticipo.

Ha spiegato che le prime informazioni sull'opportunità di arrendersi con un elicottero sono arrivate da agenti di polizia ucraini e che successivamente l'Intelligence della Difesa ucraina (Diu) si è unita alla corrispondenza segreta.

"Nessuno mi ha imposto una decisione, è stata una mia decisione. Nessuno mi ha rimproverato nulla. Abbiamo passato sei mesi a costruire le rotte, a pensare a come renderle più sicure", ha raccontato.

Poi il giorno X. Kuzminov ha detto di essere decollato alle 16:30 dall'aeroporto di Kursk, a circa 20 chilometri dal confine. Poi, vicino al villaggio russo di Shebekino, ha volato a un'altitudine estremamente bassa - 5/10 metri - e in silenzio radio. Quando ha attraversato il confine, racconta, è stato colpito dagli spari, probabilmente russi, per poi riuscire ad atterrare praticamente illeso.

Sugli altri due membri dell'equipaggio dice: "Non avevamo armi, perché i nostri piloti volano disarmati. Nessuno è stato in grado di resistermi, perché il navigatore non è in grado di pilotare un elicottero. Ho calmato i ragazzi, dicendo loro che sarebbe andato tutto bene, che qui vivono brave persone. Ma hanno iniziato ad avere paura e a comportarsi in modo un po' aggressivo. Sono scappati dall'elicottero verso il confine e non conosco la loro sorte, ma come hanno riportato i media, potrebbero essere stati uccisi".

Kuzminov sta pensando di entrare nell'aviazione ucraina. L'elicottero fa ora parte dell'unità aeronautica della Diu.