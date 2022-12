L'onda degli aiuti non deve scemare

È un pomeriggio tranquillo in questo ostello per rifugiati dell'organizzazione Migration Aid, dove i rifugiati ucraini continuano ad arrivare. Kristina dice che sono dovuti partire all'improvviso quando Kiev è stata bombardata. I suoi genitori sono rimasti lì perché non erano pronti per iniziare una nuova vita altrove, ma ora per loro è molto difficile, passano le loro giornate senza elettricità, riscaldamento e acqua calda. Essere in Ungheria è confortante per lei, sta molto meglio mentalmente da quando è arrivata.

Kristina: "Quando vivi sotto i bombardamenti, in guerra ti abitui a queste cose, le accetti. Ma quando arrivi in un posto sicuro, ti senti completamente diverso, perché puoi pianificare una settimana, un mese prima, e non è normale che in Ucraina non si riescano nemmeno a programmare le prossime ore".

La disponibilità a donare è diminuita notevolmente dall'inizio dell'anno e il numero di volontari è diminuito, quindi l'ostello si trova in una situazione difficile: sembra che potrà funzionare solo fino a metà gennaio.

Dice Alexandra Vígh, membro del consiglio, ostello per rifugiati di Migration Aid: "Sempre più persone partono, non c'è riscaldamento, né elettricità, né lavoro in Ucraina, quindi coloro che arrivano qui ora, affrontano una sfida enorme, penso che sia la più grande sfida della loro vita. Non si legge o si sente tanto parlare di loro, ne arrivano ancora, come a febbraio o marzo-aprile. E vogliamo davvero, davvero continuare il nostro lavoro e gestire i nostri alloggi almeno fino alla fine dell'inverno".

Video di marzo, e la situazione resta drammatica

Nyikita, 12 anni, arriva da Sumi con sua madre aveva paura che non sarebbero riusciti a sbarcare il lunario. Dice che ora si sente molto meglio qui: "Mi sento al sicuro, è meraviglioso, ho amici qui, internet, abbiamo qualcosa da mangiare. E la cosa principale è che mi sento al sicuro qui, niente aerei e razzi sopra la testa, niente spari, questo è ciò che conta di più".

In un altro sito dell'organizzazione per i rifugiati, che insegna ai bambini in età scolare durante il giorno, un insegnante volontario dice che è chiaro che gli studenti sono traumatizzati. E che c'è bisogno di aiuto.