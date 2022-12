Un "Pacco per l'Ucraina", l'iniziativa della Caritas polacca

Si chiama "Pacco per l'Ucraina" la nuova campagna della Caritas polacca, che ha come obiettivo quello di inviare pacchi di aiuti agli ucraini che ne hanno bisogno, come famiglie numerose, anziani, malati, disabili.

"La Caritas della diocesi di Lublino ha inviato in Ucraina 211 camion con aiuti umanitari, più 160 autobus, il tutto per quattro tonnellate e mezzo di aiuti umanitari", spiega un dipendente della Caritas locale. "Ho fatto domanda per il volontariato qui, perché non ci vuole molto per aiutare un'altra persona", dice un giovane.

Alle famiglie ucraine saranno inviati pacchi da 18 chilogrammi, contenenti cibo, vestiti e articoli per l'igiene personale, che molti non possono permettersi ora, a causa della mancanza di esercizi commerciali, della disoccupazione e dell'aumento dei prezzi.