Serbia-Svizzera partita oltre il calcio

Brasile gli uomini di Tite sono già qualificati agli ottavi di finale del mondiale dopo le vittorie sulla Serbia all'esordio e sulla Svizzera nella seconda giornata. I verdeoro dovrebbero scendere in campo con un ampio turnover per dare minuti a chi ancora non ha giocato, Dani Alves, permetterà al commissario tenico di valutare soluzioni alternative.

La nazionale africana invece è obbligata a vincere per sperare nella qualificazione, dopo il punto rimediato nelle prime due uscite.

Non solo calcio in Serbia-Svizzera vista la presenza di giocatori di origine kosovara fra le file rossocrociate. La Serbia deve vincere se vuole continuare a sognare

Dice il nostro corrispondente: "Ora o mai più per l'Uruguay, che deve battere il Ghana se vogliono passare alla fase a eliminazione diretta. Giocatori del calibro di Luis Suarez, Edinson Cavani e Darwin Nunez, che si stanno allenando dietro di me in questo momento, speravano di fare bene in questa competizione, ma non è ancora finita. Per quanto riguarda il Ghana, beh, questa partita in particolare è una ripetizione dei quarti di finale del 2010 quando hanno sbagliato un rigore all'ultimo minuto per passare alle semifinali".

Tutto aperto insomma nel gruppo H, doe tutte e 4 le squadre potrebbero ancora qualificarsi, il Portogallo ovviamente il favorito dopo aver vinto le prime due partite, giocano contro la Corea del Sud allo stadio Education City in quella che è un'altra giornata intrigante in questa Coppa del mondo FIFA.