Il Regno Unito guarda a Rishi Sunak. L'ex cancelliere ha formalizzato la sua attesa discesa in campo formale e potrebbe insediarsi come primo ministro già nelle prossime ore. Il conservatore è entrato in gioco dopo che l’ex premier Boris Johnson ha abbandonato l’idea di un ritorno al numero 10 di Downing Street.

La sua unica rivale ora è Penny Mordaunt che pare essere tuttavia lontana per assicurarsi il sostegno totale di 100 parlamentari, numero che costringerebbe un ballottaggio dei due membri nei prossimi giorni. L'improvvisa decisione di Johnson di lasciare la corsa per sostituire Liz Truss, ha sorpreso molti. In una dichiarazione ha insistito sul fatto che nonostante il buon sostegno politico non era la cosa giusta da fare.

Bojo ha ammesso che avrebbe lottato per unire il suo partito in parlamento ma alla fine non ha ottenuto il Sì dei 102 sostenitori, ma ha ammesso anche di non potere tornare a guidare "efficacemente" l'esecutivo senza un sostegno più vasto e unitario del gruppo parlamentare di maggioranza.

“Sarei stato ben piazzato", ha sentenziato BoJo, per guidare il partito a una nuova vittoriale elettorale alle prossime politiche - previste a fine 2024, salvo ipotesi di voto anticipato - malgrado i sondaggi attuali disastrosi per i Tories e il distacco quantificato al momento in oltre 30 punti rispetto all'opposizione laburista di Keir Starmer.

La maggior parte degli analisti ritiene che Sunak possa essere il nuovo primo ministro britannico appena sette settimane dopo essere stato completamente sconfitto da Truss nella lotta per la leadership dei Tory. La partita sembra essere tutta a favore del giovane ex cancelliere, marito facoltoso della miliardaria ereditiera indiana Akshata Murty, che in partenza può contare sull'endorsement di non meno di 150 deputati (sui 357 del gruppo Tory) pescati trasversalmente dall'ultradestra pro Brexit alle correnti più moderate.

In un messaggio Sunak, 42 anni, rampante ex cancelliere dello Scacchiere ben visto dai mercati, si è impegnato ad attuare il manifesto elettorale del 2019, ma anche a rimettere "in sesto l'economia" in un momento difficile di crisi all'insegna "della competenza e dell'integrità.