La Calabria e il suo governatore Roberto Occhiuto nell'occhio del ciclone. A fronte di una drammatica mancanza di medici, l'amministrazione regionale trova come soluzione di assumere, attraverso un'associazione governativa, 497 medici cubani che possano lavorare al posto degli italiani. Tutto normale? Non proprio. I medici delle missioni cubani all'estero sono considerati come schiavi. Un gruppo di europarlamentari scrive quindi una lettera al governo regionale calabrese per sottolineare come non sia una buona idea.

Image Euronews

L'Europarlamentare Javier Nart spiega il perché, in Europa, questo sia uno scandalo vergognoso: "Quello che può sembrare un contratto ragionevole è in realtà scandaloso per le ragioni seguenti. Il governo di Cuba mantiene i suoi professionisti al livello di salaario più basso. In qualsiasi paese civilizzato e l'Italia lo è, quando un professionista lavora riceve integralmente il suo salario. La regione Calabria ha accettato che il salario dei medici cubani sia di 4700 euro mensili a testa. Un salario più che rispettabile in una regione come l'Italia. In realtà i medici cubani di euro ne guadagnano solo 1200. È una moderna applicazione del diritto medioevale. Il governo di Cuba intasca la differenza di 3500 euro. In secondo luogo i medici che sono arruvati o arriveranno in Italia se questo accade, sono accreditati come medici non perché abbiano un titolo accademico convalidato dal governo italiano, se non che semplicemente il governo cubano dice che non si tratta di semplici medici generici, ma di specialisti. Ma non specifica quale specializzazione e quali studi siano stati compiuti dal medico cubano. In tutta Europa per la specialità non basta la laurea ci vuole anche la pratica. Queste cose non accadono con un medico italiano.Infine il governo cubano ai medici che rompono il contratto li considera disertori della patria e gli proibisce l’accesso a Cuba per otto anni. Le loro famiglie non possono più vederli e queste persone restano fuori dal paese per otto anni".

Image Euronews

Nel gruppo degli europarlamentari c'è anche la grillina Laura Ferrara che diventa obiettivo degli strali del governatore che emette un durissimo comunicato che peggiora la situazione. Catanzaro assicura che le regole sono state rispettate. A Bruxelles continuano a pensarla diversamente e assicurano che non finirà qui.