Calabria, famiglia di Rino Gattuso vittima di estorsione: due fermati

Di Euronews

La famiglia del campione del mondo vittima della 'ndragheta in Calabria. Un capo clan locale avrebbe chiesto il pizzo ai Gattuso per l'apertura di un impianto fotovoltaico. Ringhio avrebbe inviato un collaboratore per pagare la somma richiesta