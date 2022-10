Meno 0,3 %. Il Pil del Regno Unito è calato più del previsto in agosto. Gli analisti si aspettavano la contrazione ma non già all'ottavo mese dell'anno, soprattutto vista la lieve crescita registrata a luglio e giugno. Una tendenza che, se dovesse continuare, avvicinerebbe il Regno Unito alla recessione il prossimo anno.

La sterlina perde valore sul dollaro

I dati giungono in una giornata difficile per l'economia britannica, la stessa in cui la sterlina dopo tre settimane di volatilità, cala significativamente rispetto al dollaro. La caduta arriva dopo la decisione della Bank of England di interrompere il programma di acquisto del debito nazionale venerdì, come previsto, senza ulteriori estensioni, nonostante una settimana davvero turbolenta dopo l'annuncio della premier Liz Truss di tagliare considerevolmente le tasse portando il debito, secondo alcune previsioni, ai livelli del 1972.

Anche il Fmi vede nero per l'economia d'Oltremanica. Il Fmi ha criticato il taglio delle tasse in Gran Bretagna e questo martedì ha emesso previsioni fosche per l'economia dell'isola nel prossimo anno.