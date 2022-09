Alexei Navalny: "Vladimir Putin è un criminale"

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny ha affermato mercoledì che l'entità dei crimini commessi dal presidente russo Vladimir Putin si sta espandendo, poiché ha ordinato una mobilitazione parziale dei riservisti nel paese.

Navalny ha parlato durante l'udienza in tribunale per una petizione contro la prigione in cui è detenuto, visto il rifiuto di consentirgli di vendere i tessuti che produce in quell'istituto.

Così Alexei Navalny: "La cosa principale è già chiara ora che questo crimine, questa guerra criminale aggressiva in corso sta peggiorando, e Putin sta cercando di coinvolgere quante più persone possibile in tutto questo. Vuole imbrattare centinaia di migliaia di persone con questo sangue Certo, porterà a enormi tragedie, un'enorme quantità di perdite. Non porterà e non può portare a nulla di buono".

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato una mobilitazione parziale dei riservisti in Russia, in una misura che sembra essere un'ammissione che la guerra di Mosca contro l'Ucraina non sta andando secondo i piani. Dopo quasi sette mesi di combattimenti e tra le recenti perdite sul campo di battaglia per le forze del Cremlino la scelta sembra dovuta.

Continua Alexei Navalny: "Per estendere i suoi poteri personali, Putin sta tormentando un paese vicino, uccidendo persone lì e ora sta gettando nel tritacarne della guerra un'enorme quantità di cittadini russi che vorrebbero semplicemente vivere normalmente e prendersi cura delle loro famiglie. Certo, è sempre stato un crimine, ma ora è diventato un crimine su scala molto più ampia".