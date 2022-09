La Regina Elisabetta riposa a Westminster Hall.

La sua bara, avvolta nello stendardo reale e con in cima la scintillante Corona Imperiale, vi rimarrà fino al suo funerale di stato, in programma lunedì alle 11, ora inglese.

Re Carlo e la Regina consorte Camilla seguono il trasferimento delle spoglie di Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster Hall. (Londra, 14.9.2022) Martin Meissner/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

I sovrani britannici Edoardo VII e Giorgio VI, il padre di Elisabetta, hanno riposato in questa stessa sala, unico edificio medievale del complesso che ospita il Parlamento inglese.

Migliaia di sudditi britannici - saranno oltre 750.000 fino a lunedi, secondo stime ufficiale - hanno fatto fila, durante la prima notte "pubblica" della Regina a Londra, per porgere l'ultimo omaggio a Sua Maestà.

Le spoglie della Regina resteranno in esposizione al pubblico per i prossimi quattro giorni.

Al di là del Tamigi... (Londra, 13.9.2022) Stefan Rousseau/PA

Durante questa notte abbiamo raccolto alcune testimonianze.

"Impossibile non emozionarsi"

Rita Byford, residente nel sud-est di Londra: "È stata un'esperienza molto emozionante. È surreale, abbiamo fatto la fila per 6-7 ore ed è finito tutto così in fretta. Ma dentro, è stato fantastico! Era impossibile non emozionarsi".

Saba Chai, residente a Londra: "Vengo dalla Malesia e siamo cresciuti con l'immagine della Regina. In realtà, non sapevo che lei significasse così tanto per me".

Sarah Richards, residente nel Lancashire: "È stato molto emozionante. Bellissimo. Una sensazione di pace. La Corona scintillava. La Regina, per me, è stata sempre il mio modello femminile e ci ha reso orgogliosi di essere britannici".

Funerali: presenti e assenti

I funerali di lunedì prossimo si svolgeranno nell'Abbazia di Westminister, alla presenza dei leader di numerosi paesi, già oltre 500 le delegazioni invitate.

Almeno una decina, viceversa, i paesi non invitati, tra cui Russia, Bielorussia, Afghanistan, Birmania, Iran e Corea del Nord.