Decapitata al Quaeda

Ayman al-Zawahiri era nato il 19 giugno 1951 da una famiglia agiata in un sobborgo alberato e assonnato del Cairo. Estremamente religioso fin dall'infanzia, sceglie un ramo violento della rinascita islamica sunnita che ha cercato di sostituire i governi dell'Egitto e di altre nazioni arabe con una interpretazione integralista delle scritture islamiche. Era considerato uno dei nemici più terribili degli Stati Uniti. Così il presidente Biden: "Giustizia è stata fatta e questo leader terrorista non c'è più. Dopo aver cercato incessantemente Zawahiri per anni sotto i presidenti Bush, Obama e Trump, la nostra comunità di intelligence ha individuato Zawahiri all'inizio di quest'anno. Si era trasferito nel centro di Kabul per riunirsi con i membri della sua famiglia. Dopo aver attentamente considerato le prove chiare e convincenti della sua posizione, ho autorizzato un attacco di precisione che lo avrebbe rimosso dal campo di battaglia una volta per tutte".

Mentre Osama bin Laden era stato eliminato in Pakistan, il nuovo leader avrebbe ottenuto asilo e protezione dai talebani. In fuga dopo l'11 settembre, al-Zawahri ha ricostruito la leadership di al-Qaida nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan ed è stato il leader supremo delle filiali in Iraq, Asia, Yemen e oltre. Con il credo di prendere di mira nemici vicini e lontani, al-Qaida ha condotto negli anni di attacchi incessanti: a Bali, Mombasa, Riyadh, Jakarta, Istanbul, Madrid, Londra e altrove.

Gli attacchi che hanno ucciso 52 persone a Londra nel 2005 sono stati tra gli ultimi devastanti attacchi di al-Qaeda in Occidente, poiché attacchi di droni, incursioni antiterrorismo e missili lanciati dagli Stati Uniti e altri hanno ucciso combattenti affiliati ad al-Qaeda e hanno mandato in frantumi l'organizzazione.