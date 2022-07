BCE: aumento dei tassi. `È troppo tardi?

La decisione della Banca centrale europea di alzare di 50 punti base i tassi di interesse dell'Eurosistema (tasso di riferimento, tasso sui depositi e tasso per la marginal lending facility) dopo mesi di livelli di inflazione alta e persistente (ben sopra il livello considerato ottimale vicino al 2%), è tardiva, ma necessaria. Non tutti però sono d'accordo.

La decisione era attesa da tempo, nonostante a giugno il Consiglio direttivo della Bce avesse deciso di mettere fine a undici anni di politica accomodante aumentando i tassi solo dello 0,25%, riservandosi di prendere decisioni tempestive a settembre, vista l'ombra lunga che l'inflazione potrebbe proiettare per i mesi a venire.

Discorso della Lagarde in inglese

Un dilemma difficile

In un periodo di profonda transizione, con la ripresa dell'economia dopo la crisi provocata dal Covid-19 e l'aumento dei prezzi delle materie prime, la decisione di Francoforte si basa su un dilemma difficile. "Si capisce bene che la situazione nell'Eurozona è diversa da quanto è accaduto negli Stati Uniti, dove l'inflazione è alta, ma la domanda è altrettanto alta, mentre in Europa l'aumento dei costi sta pesando sulla ripresa", ci spiega Francesco Lippi, professore di economia della Luiss.

"La Banca centrale europea ha tergiversato a lungo prima di prendere questa decisione, e ancora oggi sembra usare una certa cautela, perchè nel breve periodo questa operazione farà del bene all'inflazione ma non all'economia reale ed è in una situazione in cui ha deciso di strozzare quanto basta l'economia per cercare di tenere sotto controllo i prezzi. In una situazione in cui l'economia non galoppa questa decisione è difficile da prendere", aggiunge Lippi.

Un'arma usata è stata il cosiddetto scudo anti spread. Lo strumento sarà utilizzato a discrezione della Banca Centrale Europea, ma solo se il Paese da sostenere godrà di una buona sostenibilità delle finanze pubbliche e rispetterà gli obblighi del piano di ripresa e resilienza (PNRR). Ciò che è il decennio di politica accomodante appena concluso è da mettere alle spalle.

Perchè si parla di decisione difficile e sofferta?

Il primo motivo è che davanti a uno shock d'offerta, i costi dell'energia sono aumentati di più in Europa che negli Usa. Poi in Europa la situazione congiunturale è frammentata con paesi che stanno più indietro di altri. Alcuni sono caduti a causa della pandemia di covid. Si capisce quelle che sono le preoccupazioni di Francoforte e che queste decisioni portino ulteriore frammentazione all'interno dell'area. Lo scudo anti-spread mira a far sì che i differenziali di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi non aumentino a dismisura, ma rimangano sotto controllo per garantire una trasmissione omogenea della politica monetaria. Tutto questo arriva nel pieno di una tempesta perfetta vista la combinazione in atto fra inflazione e crisi politica. La situazione già critica non era più prorogabile, perchè altri paesi avevano priorità in termini di controllo di inflazione che non poteva più mantenersi a freno.

Aumento dei tassi. Chi potrebbe gadagnarci?

Negli ultimi anni ci sono stati vari passi che hanno portato la banca centrale europea a intraprendere azioni di ampio respiro, ma che non sono state immuni a discussioni come la vicenda che l'ha vista opposta alla corte costituzionale tedesca circa la legittimità o meno dell'acquisto di titoli a garanzia del Quantitative easing. Sono passi che portano lentamente verso una politica fiscale comune, perchè limitano il costo del debito (è il caso dell'Italia) e in qualche misura lo socializzano, si emettono delle passività europee per far sì che esso non salga troppo. Alcuni però temone misure del genere. Il risparmiatore nord europeo è preoccupato di finanziare paesi che si basano su promesse. D'altra parte è anche vero che alcune promesse sono difficili da mantenere viste le condizioni iniziali.

Non è facile dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perchè la partita si gioca soprattutto sul futuro. Fare dei passi verso un bilancio comune potrebbe essere una strada per portare maggiore tranquillità all'intera Unione Europea.