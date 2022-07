l 24 febbraio la vita di Olexandre è cambiata per sempre.

Originario di Mariupol. Ora, con sua moglie Elena, lavora in una fabbrica di ferroleghe nella città di Rustavi, in Georgia. Prima della guerra ha lavorato per più di 30 anni nello stabilimento di Azovstal.

"Vivevamo molto vicino ad Azovstal. La nostra casa è diventata l'epicentro della battaglia. Le battaglie più gravi di Mariupol si sono svolte proprio vicino a casa nostra", racconta Oleksandr Kochmar.

Elena e Oleksandr, insieme al figlio, si sono rifugiati nel bunker con circa altre 70 persone. Sono rimasti lì per cinque giorni di fila, il sesto giorno non avevano né elettricità né acqua e faceva molto freddo, così hanno deciso di uscire.

"Il vicino, che aveva un pozzo, aprì la porta del cortile e ci disse che chi voleva l'acqua poteva prenderla. Uscire a prendere l'acqua dal bunker era come una roulette russa. Un giorno una granata cadde vicino al pozzo, 5 persone furono uccise", racconta Oleksandr Kochmar.

Il giorno più difficile per loro è stato il 19 marzo, quando hanno capito che dovevano lasciare Mariupol e l'appartamento che avevano comprato 30 anni fa. Anche Vladislav, il figlio di Elena da Oleksandr, ha dovuto iniziare una nuova vita.

"È difficile rendersi conto che non si può tornare a casa e che in generale non si ha un posto in cui tornare. Ho capito che non ha senso rimanere seduti senza speranza. Ho un sogno e devo camminare verso di esso. Voglio iscrivermi all'Università Marittima di Batumi per esercitare la professione di elettromeccanico", afferma Vladislav Kochmar.

La vita in Georgia non è facile per Elena e Oleksandr - e lo stipendio qui è di molto inferiore rispetto a quello di Azosvtal -. Tuttavia, hanno una speranza per il domani, c'è un forte desiderio di ricominciare, le bombe russe hanno portato via la loro casa, ma non hanno potuto alterare i loro sogni.