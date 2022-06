É stato Parkland, in Florida, il centro delle manifestazioni del movimento "March for our lives" (Marcia per le nostre vite) che sabato si sono svolte in tutti gli Stati Uniti, la più grande delle quali nella capitale, Washington.

"Proteggiamo i bambini, non le armi". (Washington, 11.6.2022)

Alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, il 14 febbraio 2018, il 19enne NIkolas Cruz uccise 17 studenti a colpi di fucile.

Un residente di Parkland ricorda benissimo quello che accadde:

"È molto difficile per me essere qui oggi, quattro anni dopo la sparatoria alla scuola, nello stesso punto... Perché non posso credere che stiamo ancora rivivendo tutto questo... Qualcosa deve cambiare, prego che questa volta qualcosa cambi, ma è difficile mantenere viva la speranza".

"Spero che qualcosa cambi..." Screenshot

Una ragazza:

"La cultura sulla prevenzione della violenza con armi da fuoco è cambiata: più dell'80% degli americani sostiene le politiche di prevenzione della violenza con armi da fuoco, quindi i membri del Congresso devono ascoltarci e speriamo di vedere qualche azione nelle prossime settimane".

"Qualcosa sta cambiando"... Screenshot

Le recenti stragi di Uvalde e Buffalo hanno riportato d'attualità la necessità di ridurre la circolazione delle armi da fuoco negli Usa.

Nei giorni scorsi, al Congresso, la Camera ha approvato una proposta di legge che innalzerebbe a 21 anni il limite di età per l'acquisto di armi semi-automatiche e di quelle con caricatori a grande capacità di proiettili, ma - nonostante la determinazone del presidente Biden, molto colpito dagli ultimi episodi - questa proposta di legge rischia di non avere quasi nessuna possibilité di passare al Senato.

