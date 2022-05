Cannes 2022, il debutto alla regia di Jasmine Trinca

Per Jasmine Trinca, l'attrice italiana scoperta da Nanni Moretti quanto aveva 18 anni, essere membro della giuria del Festival di Cannes 2022 di quest'anno è un traguardo importante. Dopo aver recitato nella “La stanza del figlio”, Palma d'Oro nel 2001, la sua carriera è decollata in Italia e in Europa.

Sulla Croisette ha presentato anche il suo primo film come regista, dal titolo “Marcel”! Il nostro inviato a Cannes, Frédéric Ponsard, l'ha incontrata.

"E' una storia incredibile per me, perché quando ero piccola non pensavo minimamente che sarei diventata un'attrice. Quindi ritrovarmi così legata al Festival di Cannes è emozionante. Ci sono tanti meriti che sono soprattutto di tanti registi e registe con cui ho lavorato... Ma è stata anche tanta fortuna, tanta fortuna direi...", ci ha raccontato Jasmine Trinca.

"E’ un film che parte naturalmente da un racconto molto intimo. È un po' la parte della mia vita, della mia storia. Quello che abbiamo cercato di fare con “Marcel!” è stato quello di trasfigurare la realtà e quindi è un film che per me si basa sul-la soggettività, sulla memoria. E’ come il ricordo di una bambina. Cos è quello sguardo di bambina, vedeva davvero la realtà o proiettava in questa realtà delle sue cose?", ha concluso la Trinca.

“Marcel!”, che uscirà nella sale il 1 giugno, è un film poetico che vede come attrice protagonista Alba Rohrwacher, insieme a Valeria Golino, Giovanna Ralli e Umberto Orsini. La pellicola ruota attorno al complesso rapporto “disfunzionale” tra una madre attrice di strada che si esibisce con un cane e una figlia irrequieta.

Jasmine Trinca a Cannes

Nel 2003 Jasmine Trinca è tornata a Cannes con il cast de “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana”, vincitore nella sezione Un Certain Regard. Negli anni successivi è ancora sulla Croisette con Nanni Moretti e il suo “Il caimano”, poi con “L’Apollonide – Souvenirs de la maison close” di Bertrand Bonello, dove interpreta la prostituta Julie. Nel 2013 e nel 2018 è di nuovo a Cannes accanto alla regista Valeria Golino, che l’ha diretta in “Miele” e in “Euphoria”. Nel 2017 il Festival di Cannes ha tributato a Jasmine Trinca il Premio della Giuria per la migliore interpretazione per “Fortunata” di Sergio Castellitto.