Un’iniziativa green e molto economica. In Germania, dopo il via libera del Parlamento, per i mesi estivi si potrà viaggiare sui mezzi pubblici 24h24 con un abbonamento mensile di soli 9 euro.

Bus, traghetti e treni tutto molto low cost. In poche ore sono stati venduti on line oltre 50.000 abbonamenti, con il sito della Deutsche Bahn preso d’assalto. La misura, che fa parte di un pacchetto approvato dal governo per incentivare il risparmio energetico, ha entusiasmato i cittadini e non solo i pendolari.

“Lo comprerò sicuramente. È molto più economico viaggiare in tutto il paese con la Deutsche Bahn anche se ci vuole più tempo rispetto all’auto”, dice una signora. "Ne vale la pena. Di solito io suo la macchina ma d’ora in poi cambierò. Con soli 9 euro vado ovunque. E’ meraviglioso”, fa notare un ragazzo.

Il biglietto può essere utilizzato in tutta la Germania sui trasporti pubblici locali, con delle eccezioni. Non sono previste ulteriori riduzioni per bambini e non si possono chiedere rimborsi. Certo c’è anche chi pensa che sarebbe stato meglio introdurre questa misura nel periodo invernale e non in estate quando si parte per le vacanze all’estero.

Opinioni diverse come sempre. Senza dimenticare che il biglietto è strettamente nominale e non può essere trasferito ad altri. Non dà la possibilità di includere un altro passeggero, né cani o biciclette. Ma è pur sempre un abbonamento a coso super ridotto. E visti i tempi di rincari anche nel settore dei trasporti alla fine c’è chi scommette che sarà un successone.

Le info sull'acquisto