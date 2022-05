Quelle che vedete sono le immagini di un'imbarcazione carica di migranti. Si è schiantata su un pontile in disuso a Siderno, nella locride, in Calabria, in balìa delle onde, piegata come un fuscello. Durante l'incidente due persone hanno perso la vita annegate nell'acqua bassa così a un passo dalla spiaggia; diversi sono rimasti feriti, altri sono dispersi, tanti, come volevano, hanno toccato terra in Europa, probabilmente senza sapere bene in quale comune.

Si calcola che in migranti fossero 110, di diverse nazionalità con prevalenza di pachistani e siriani. Non si sa se con loro ci fossero anche i trafficanti. Sul posto mezzi e uomini della Guardia costiera, polizia e carabinieri, elicotteri: per setacciare la costa. I migranti superstiti sono stati trasportati in un centro di primo soccorso .