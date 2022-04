L'impatto "sismico" della guerra in Ucraina si sta diffondendo in tutto il mondo: a dirlo è il Fondo Monetario Internazionale che martedì ha ridotto bruscamente le sue previsioni di crescita globale per il 2022, portandole al 3,6%.

Questo rallentamento, di 0,8 punti percentuali rispetto alla sua precedente stima rilasciata a gennaio, arriva in mezzo a un'impennata nei prezzi, a carenze di materie prime e livelli di debito in aumento, come sottolineato dal FMI nel suo ultimo World Economic Outlook.

La ricaduta è sentita più acutamente nelle nazioni più povere, minacciando di cancellare il recente trend positivo che mostrava un primo, timido recupero dalla pandemia del Covid-19, con rischi e incertezze che rimangono alti, ha avvertito l'organizzazione.

"Gli effetti economici della guerra si stanno diffondendo in lungo e in largo, come le onde sismiche che emanano dall'epicentro di un terremoto", ha detto l'economista capo del FMI Pierre-Olivier Gourinchas nel rapporto.

La crisi sarà al centro dei funzionari finanziari globali che si riuniscono a Washington questa settimana - virtualmente e di persona - per le riunioni di primavera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.

Il rapporto mostra che l'Ucraina subirà un crollo del 35% della sua economia quest'anno, mentre il PIL della Russia cadrà dell'8,5% - più di 11 punti sotto le aspettative prebelliche.

Le nazioni europee vedranno una crescita molto più lenta mentre la guerra farà salire i prezzi del carburante e del cibo, spingendo l'inflazione più in alto e mantenendola più a lungo del previsto, il che danneggerà i paesi di tutto il mondo, specialmente le nazioni emergenti e in via di sviluppo.

Anche gli Stati Uniti e la Cina sentiranno gli effetti della guerra e l'impatto in corso della pandemia Covid-19, con la crescita statunitense che dovrebbe rallentare al 3,7% e quella cinese al 4,4%.

Inflazione in aumento

"Questa crisi si sviluppa mentre l'economia globale era su un percorso di ricucitura, ma non si era ancora completamente ripresa dalla pandemia di Covid-19", ha detto Gourinchas.

Questo ha alimentato un'accelerazione dell'inflazione - attesa al 5,7% nelle economie avanzate quest'anno e all'8,7% nelle nazioni in via di sviluppo - che mette in pericolo i guadagni degli ultimi due anni, ha avvertito il prestatore di Washington.

Le pressioni sui prezzi hanno spinto le banche centrali di molti paesi a cominciare ad alzare i tassi d'interesse per contenere l'inflazione, ma questo farà male alle nazioni in via di sviluppo altamente indebitate, specialmente se la Federal Reserve e altri si muoveranno più aggressivamente, ha notato il rapporto.

"Anche prima della guerra, l'inflazione era aumentata in molte economie a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime e degli squilibri di domanda e offerta indotti dalla pandemia", ha detto Gourinchas.

Ora, le carenze causate dalla guerra "amplificheranno notevolmente queste pressioni, in particolare attraverso l'aumento del prezzo dell'energia, dei metalli e del cibo", ha detto.

Ci si aspetta che le difficoltà di approvvigionamento in alcuni settori durino fino al prossimo anno, mentre l'alta inflazione sarà elevata per "molto più tempo" di quanto previsto in precedenza.

Il funzionario ha avvertito che le prospettive sono molto incerte, e le cose potrebbero peggiorare drasticamente se la guerra venisse prolungata e se venissero imposte sanzioni più dure a Mosca.

"La crescita potrebbe rallentare molto di più, mentre l'inflazione potrebbe risultare più alta del previsto se, per esempio, le sanzioni mirate a porre fine alla guerra si estendono a un volume ancora più ampio di energia russa e altre esportazioni", ha detto.

Debito in sofferenza

Nel frattempo, la pandemia sta continuando, e i blocchi in Cina per sconfiggere i rinnovati focolai di coronavirus stanno rallentando l'attività anche nei centri di produzione, il che "potrebbe causare nuovi colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globale".

"Attraverso catene di approvvigionamento globale strettamente integrate, le interruzioni di produzione in un paese possono timpattare molto rapidamente a livello globale", ha detto Gourinchas.

Le nazioni in via di sviluppo si trovano di fronte a crescenti richieste di risorse sempre più scarse, soprattutto perché i carichi di debito sono aumentati.

Gourinchas si è aggiunto all'appello per aiutare i paesi a ristrutturare il loro debito.

Il quadro comune del G20 adottato l'anno scorso, che doveva offrire un percorso per ristrutturare i grandi carichi di debito, "deve ancora arrivare", ha detto Gourinchas

"L'assenza di un quadro efficace e rapido è una linea di faglia nel sistema finanziario globale".

Un ostacolo chiave è stata la mancanza di informazioni sulla dimensione del debito dovuto alla Cina, così come alcuni altri prestatori, da aziende private e governi, e la necessità per i creditori privati di partecipare alla riduzione del debito.