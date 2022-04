VARSAVIA (POLONIA) - Prima di tornare a Bruxelles, dopo la sua visita a Kiev, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (63 anni), è a Varsavia, per presentare l'evento "Stand up for Ukraine".

Domanda di Meabh Mc Mahon, corrispondente di Euronews:

- Grazie mille per essere con noi, in quella che è stata una settimana molto intensa per lei.

La mia prima domanda è: dopo essere stata a Kiev, dopo essere stata a Bucha... Come cambierà il suo processo decisionale a Bruxelles?

Risposta di Ursula von der Leyen, presidente Commissione europea:

"Ho visto la realtà della guerra e questo fa venire gli incubi. È incredibile. Non ci sono quasi parole che possano riempire l'orrore che ho visto. Ma questo mi dà ancora più determinazione e più forza per combattere la bruttissima guerra di Putin e per difendere l'Ucraina".

Un momento della presentazione di "Stand Up for Ukraine": Ursula von der Leyen con il presidente polacco Duda e il premier canadese Trudeau. (9.4.2022) Czarek Sokolowski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Meabh Mc Mahon, Euronews:

- **A Kiev, ha dato simbolicamente il questionario europeo al presidente Zelensky. Ma non ha fatto troppo presto la promessa all'Ucraina dell'adesione all'Unione europea, che poi, a Bruxelles, gli Stati membri potrebbero essere costretti a non mantenere?

**

"L'Ucraina nell'Unione europea? Questione di settimane, non di anni". Ursula von der Leyen 63 anni, tedesca, presidente della Commissione europea

Ursula von der Leyen, presidente Commissione europea:

"Questo è un passo importante, quello che sta facendo la Commissione europea, per sviluppare il questionario, che è la base per il parere sull'adesione. E abbiamo lavorato duro, giorno e notte, per essere più rapidi. È il nostro compito, E ci siamo presi la responsabilità di accelerare questo processo. Ora, con le autorità ucraine, svilupperemo questa proposta di adesione, che è così importante per l'Ucraina: questo è il prossimo passo da fare".