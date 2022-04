Uniti per aiutare i rifugiati. Attraverso una campagna di sensibilizzazione internazionale sono stati raccolti fondi per oltre 10 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina, invasa dall'esercito russo. Lo ha annunciato il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sabato a Varsavia.

Il "mondo" ha stanziato in tutto 9 miliardi a favore della campagna denominata "Stand up for Ukraine" e la Commissione europea , insieme alla BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ) , ha aggiunto un altro miliardo di euro per gli sfollati .

La presidente della Commissione europea ha partecipato all'evento - Stand up for Ukraine - insieme al premier canadese Justin Trudeau (collegato da remoto) e al presidente polacco Andrzej Duda, che ha espresso parole importanti sui valori della libertà condivisi:

Oggi siamo in piedi per l'Ucraina, ma allo stesso tempo l'Ucraina è rimasta in piedi per noi. L'Ucraina ha lottato non solo per la sua libertà ma anche per la nostra.

All'appuntamento ha voluto essere presente, in collegamento diretto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ancora una volta orgoglioso del suo popolo :

"45 giorni di guerra e difesa a tutto campo contro l'attacco russo , l'attacco del più grande paese del mondo. Il più grande per il suo territorio, il più grande per la sua aggressività, il più grande per la sua impunità. La leadership russa non ha però tenuto conto di un fatto: il fatto che sta attaccando l'altro paese più grande del mondo, l'Ucraina, più grande per il suo coraggio".

Un momento molto toccante, salutato da un grande applauso dei presenti e sottolineato dalle suggestive note di 'Imagine' di John Lennon e dalla voce di Jon Bon Jovi,