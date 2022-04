Il Qatar ha una ricca eredità di tradizioni, che si può ben integrare nella cultura molto moderna di oggi: dal campeggio invernale nel deserto alla navigazione sulle classiche barche dhow. Ma come si stanno modernizzando queste tradizioni, in modo che possano essere godute da una nuova generazione di locali e turisti?

Campeggi nel deserto

Ogni inverno, migliaia di abitanti del Qatar lasciano la città nei fine settimana per una fuga nel deserto. Il governo assegna un periodo di campeggio e concede permessi , così molti abitanti locali installano la loro dimora temporanea nel deserto.

Per Jassim Almohammed, questa tradizione secolare offre l'opportunità di connettersi con il passato beduino del Qatar.

Gli amici al campeggio nel deserto EURONEWS

"Se andiamo indietro nella storia, vediamo che i nostri antenati vivevano questa stagione in tenda. Noi veniamo ogni fine settimana e passiamo il weekend in questo posto", dice.

I campeggi sono attrezzati con aree per sedersi, campi da pallavolo e, naturalmente, cucine perfettamente funzionanti. Abdulrahman Almulla dice che è un'occasione per rispolverare abilità essenziali: "Impariamo l'autosufficienza e pratichiamo i nostri hobby e ci organizziamo in autonomia con la cucina".

Un servizio a cinque stelle

Per chi cerca un po' più di glamour, Regency Camp Sealine promette di offrire un servizio a cinque stelle in mezzo al deserto.

"All'inizio questo era solo un normale campo del Qatar. E più tardi, per soddisfare le richieste degli ospiti, ci siamo ampliati e abbiamo creato il servizio più sofisticato per i nostri clienti. Abbiamo cercato di fondere la tradizionale ospitalità araba con l'ospitalità moderna", spiega Zemri Dauti, il direttore del Regency Sealine Camp.

Modernizzare l'antica arte della ceramica

Un'altra tradizione che viene modernizzata in Qatar è la ceramica. Hameed Al Qahtani, fondatore del popolare studio locale Ceramic Cube, lo considera un incubatore per chiunque sia interessato all'antico artigianato. Lo studio fornisce laboratori, materiali e pezzi su misura.

"Il sogno è quello di eliminare tutte le impronte di carbonio dalla produzione di massa della ceramica attraverso tutte le persone creative che possiamo trovare nella nostra comunità, qui in Qatar, nei paesi del golfo o in Europa, in modo da sostituire tutte queste ceramiche di produzione di massa con qualcosa che abbia un'anima e sia fatto a mano", dice.

Il business delle barche dhow

Durante il XIX secolo, la pesca delle perle era un grande affare in Qatar. Infatti, fino agli anni '40, il commercio di perle rappresentava una parte importante dell'economia del paese, impiegando quasi il 50% della popolazione.

L'ex subacqueo e venditore di perle Ibrahem Abdullah spiega come le perle venivano separate, ordinate e infine valutate: "Il venditore di perle separa le perle, le raccoglie e le divide in grandi e piccole e controlla se sono tutte integre. E poi con le bilance vengono pesate". Più grande è la perla, più alto è il valore.

Gli uomini che si immergevano a caccia di perle partivano in missioni che potevano durare mesi, navigando attraverso l'oceano in barche di legno conosciute come dhow.

Oggi, le barche vengono noleggiate da turisti e gente del posto, desiderosi di rivivere la storia e di godersi una giornata di navigazione nel Golfo Arabico.

L'immersione delle perle non è più una fonte primaria di reddito. Ma l'oceano, la pesca e le stesse barche dhow occupano ancora un posto speciale nella cultura del Qatar.