La stazione ferroviaria di Przemysl si trova a circa dieci chilometri dal confine con l’Ucraina. Per decine di migliaia di ucraini questo posto è stato il primo rifugio sicuro dopo un viaggio pericoloso ed estenuante. Diverse persone, al loro arrivo, ci hanno raccontato che non dormivano da giorni. La paura li ha sempre tenuti svegli.

“Hanno spento tutte le luci quattro volte. Ci siamo gettati a terra perché eravamo in pericolo, ci dice Anastasiya una ragazza di 16 anni.

Molti di loro arrivano da Kyiv. Non sono riusciti a nascondere la loro disperazione. "Abbiamo sentito le bombe, erano lontane da noi, ma le abbiamo sentite e non siamo riusciti a dormire tutta la notte”, racconta Yulia. “La mattina presto siamo scappati nell'Ucraina occidentale. C'era un traffico incredibile, la gente era terrorizzata. Tantissimi sono ancora bloccati lì. È una tragedia".

Ogni cinque ore nella stazione di Przemysl arriva un treno dall'Ucraina. Ed è in quel momento che gruppi di volontari arrivano in massa per dare loro un passaggio verso ogni parte della Polonia ma anche per fornire cibo e un riparo.

Disperazione, speranza e aiuti

Per alcuni polacchi non è la prima volta, dall’inizio della guerra, che aiutano i rifugiati. Una coppia viene in questa stazione per offrire agli ucraini appena arrivati un passaggio fino alla loro città di provenienza, Cracovia. Sono otto ore di macchina andata e ritorno.

“Molte persone vivono in piccoli appartamenti, con due camere, eppure condividono la casa”, fa notare una donna. “I proprietari vivono in una camera e danno la seconda alla famiglia ucraina che ospitano”.

Secondo Wojciech Bakun, il sindaco della città, i treni provenienti dall'Ucraina possono trasportare fino a 2.500 persone. Un numero di persone considerevole, eppure i residenti sono pronti per questo esodo. “Ogni città della Polonia ha dei piani di emergenza per situazioni del genere, come gli arrivi di massa. Accogliamo semplicemente queste persone, diamo loro acqua e cibo, gli permettiamo di riposare un po’ e poi li trasferiamo in altri posti".

Parecchi ucraini in fuga hanno come obiettivo raggiungere amici o parenti che già vivono in Polonia o in altri paesi dell'Unione europea. Molti pensano che ci vorrà molto tempo prima di poter tornare di nuovo nella loro casa e nella loro patria.