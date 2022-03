"Putin è il solo responsabile. Ha sottovalutato la risposta occidentale, ma pagherà un caro prezzo per quanto sta facendo in Ucraina". Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente Biden attacca Mosca e annuncia una raffica di nuove misure: da una parte lo sblocco di 350 milioni di dollari d'armi e 54 in aiuti umanitari a sostegno di Kiev. Dall'altra un rinnovato sforzo degli Stati Uniti per strangolare l'economia della Russia: chiusura dello spazio aereo ai suoi voli, stralcio di diverse banche dal sistema di pagamenti Swift e guerra aperta agli oligarchi.

Caccia aperta agli oligarchi: "Vi toglieremo tutto"

"Il dipartimento di giustizia sta creando una task force per perseguire i crimini degli oligarchi russi. Insieme ai nostri alleati europei ci adopereremo per privarli dei loro yacht, dei loro lussuosi appartamenti, dei loro jet privati. Vi toglieremo tutti i vostri guadagni illeciti".

"Se i dittatori non pagano, finiscono per creare ancora più caos"

Biden ha poi anche annunciato che gli Stati Uniti attingeranno alle loro risorse strategiche per sbloccare 30 milioni di barili di greggio e stabilizzare il mercato. "La storia ce lo ha insegnato - il suo messaggio al mondo - quando i dittatori non pagano per le loro azioni, finiscono per creare ancora più caos".