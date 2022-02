Invasione in Ucraina, si combatte a 30 chilometri da Kiev

Si contano già decine di vittime in seguito all'attacco russo in Ucraina: forze militari russe sarebbero entrate nel Paese da più punti della frontiera, anche da Bielorussia e Crimea.

Esplosioni e scontri sono stati riferiti a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e a Kiev: secondo la presidenza ucraina, "più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi" e si contano anche 18 morti fra cui 10 donne, in un raid russo su Odessa.

Sul fronte opposto, sarebbero stati abbattuti "cinque aerei e un elicottero russi" e "circa 50 occupanti" sarebbero morti.

Bloccata la navigazione nel mare d'Azov, Mosca annuncia: "Annientate le difese aeree" ucraine, ma denuncia "vittime civili nel Donbass".

Le truppe russe hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a un quarantina di chilometri da Kiev, mentre le sirene antiaeree hanno ripreso a suonare per segnalare possibili bombardamenti.

La popolazione è stata invitata a correre nei rifugi antiaerei, come riferito da amministratori locali all'agenzia Interfax.

Combattimenti tra forze russe e ucraine sarebbero in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl: lo riferisce un consigliere del ministero dell'Interno di Kiev citato da NBC, precisando che gli impianti di stoccaggio delle scorie sono attualmente intatti, anche se a rischio di essere distrutti.

Secondo un bollettino del comando militare ucraino, i russi avrebbero colpito anche un ospedale a Vuhledar, nella zona di Donetsk, regione del Donbass, causando la morte di 4 persone e il ferimento di altre 10, tra cui 6 medici.

L'Ucraina ha affermato che la Russia ha effettuato 203 attacchi dall'inizio della giornata in quasi tutto il territorio del Paese.

Kiev chiama i civili alle armi e fa appello alla donazione di sangue per i soldati feriti: il consigliere presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, afferma che ci sono pesanti combattimenti all'aeroporto di Hostomel, a circa 30 chilometri a nord-ovest di Kiev. Mosca afferma di aver distrutto 74 obiettivi militari, incluse 11 piste d'atterraggio.

L'attacco all'alba

Le bombe hanno iniziato a fischiare alle 6 di mattina, ora di Mosca: Putin ha annunciato in tv l'attacco russo all'Ucraina: come previsto dai rapporti di Washington, nel suo discorso il presidente russo ha fatto appello alla difesa delle popolazioni russofone e ai civili dell'Ucraina orientale. "Non era più possibile tollerare il genocidio di migliaia di persone" ha detto Putin, aggiungendo di voler "demilitarizzare e denazificare" il paese.

Un radar danneggiato e un veicolo distrutto in una struttura militare ucraina bombardata fuori Mariupol, Ucraina, giovedì 24 febbraio 2022 Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La Russia "non farà lo stesso errore due volte nel compiacere l'Occidente - ha affermato il leader russo- chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire, sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima, siamo preparati a tutto".

Subito dopo le dichirazioni, forti esplosioni hanno iniziato a rimbombare in diverse città ucraine: non solo sul confine, ma fino a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli.

In alcune città anche i quartieri residenziali sono stati colpiti: è ad esempio il caso di Chuguev, nell'oblast di Kharkiv dove le forze armate russe avrebbero colpito con sistemi missilistici ed elicotteri da guerra.

La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un'esplosione nella capitale, uno scoppio con una densa nuvola di fumo, vicino ad un parco. Forze russe sarebbero entrate in Ucraina anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Kiev afferma di aver abbattuto un caccia russo nell'Est. Per la Cnn, l'attacco avrebbe già fatto centinaia di vittime.

Lukashenko pronto ad intervenire

Le truppe bielorusse potrebbero partecipare all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, se questo si rivelasse necessario: lo ha detto il leader bielorusso, Alexander Lukashenko.

Lo riporta la Bbc, che cita l'agenzia di stampa statale Belta.

"Lo ripeto: le nostre truppe non ci sono: ma se è necessario, se è necessario per la Bielorussia e la Russia, ci saranno", ha affermato Lukashenko.

Le reazioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che il mondo "riterrà la Russia responsabile" e il capo della NATO ha definito l'azione della Russia una violazione del diritto internazionale e una minaccia per la sicurezza dell'Europa e dei suoi alleati atlantici.

Ferma condanna del presidente del Consiglio Mario Draghi: "L'attacco è ingiustificabile, siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine.

Siamo al lavoro con gli alleati europei e della NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione".

La polizia indaga sulle conseguenze dei bombardamenti russi a Kiev, in Ucraina, giovedì 24 febbraio 2022 Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La NATO "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare".

Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza", afferma Biden dopo l'annuncio del presidente russo di condurre un'operazione militare in Ucraina.

Gli Stati Uniti e gli alleati "imporranno sanzioni dure alla Russia": "continueremo a fornire sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione": lo ha detto il presidente americano a quello ucraino Volodymyr Zelensky.

"Presidente Putin, nel nome dell'umanità, porti indietro le truppe russe", dice invece Antonio Guterres.

"Questo conflitto deve fermarsi ora - ha aggiunto - quello che mi è chiaro è che questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta ONU".

Il Regno Unito condanna l'azione militare intrapresa da Mosca in Ucraina: lo afferma il primo ministro britannico, Boris Johnson, che in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "un attacco non provocato". L'operazione militare russa è "una violazione eclatante" del diritto internazionale, dice invece il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

"L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, dopo l'annuncio dell'operazione militare della Russia.