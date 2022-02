Le sanzioni contro la Russia

Gli europei hanno attuato le loro prime sanzioni contro la Russia dopo che Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina orientale. Nuove misure dovrebbero essere annunciate dopo l'invasione del Paese da parte dell'esercito russo giovedì.

Gli Stati Uniti hanno indicato martedì 22 febbraio che avrebbero attaccato su tre fronti: il debito sovrano russo, il finanziamento delle spese militari e gli oligarchi vicini al presidente russo Vladimir Putin.

"Insieme ai nostri alleati, abbiamo tagliato fuori il governo russo, la Banca centrale russa e i fondi sovrani russi da tutti i nuovi finanziamenti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa", ha spiegato Blanche, Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale della Camera.

Una misura che potrebbe pesare sul valore del rublo e aumentare il costo per i consumatori russi di prodotti importati.

Banche russe e familiari del presidente Putin

Nel mirino anche due banche pubbliche russe, Vnesheconombank (VEB) e Promsvyazbank (PSB). Il primo è il "salvadanaio" del Cremlino, secondo Daleep Singh, e il secondo è descritto dal Dipartimento del Tesoro come "cruciale per il settore della difesa". Concretamente, "queste banche non potranno più effettuare transazioni con gli Stati Uniti o con l'Europa (...) ei loro asset nei nostri rispettivi sistemi finanziari saranno congelati", ha dichiarato Daleep Singh.

Washington sta prendendo di mira anche cinque parenti del presidente Vladimir Putin e le loro famiglie, che vedono i loro beni negli Stati Uniti congelati ed esclusi dal sistema finanziario americano.

Gli Stati Uniti si riservano la possibilità di adottare ulteriori sanzioni “che avranno un impatto serio e duraturo sull'economia russa”. Potrebbe trattarsi di un obiettivo dell'intero settore bancario russo, dell'esclusione della Russia dal sistema internazionale Swift (essenziale per gli scambi bancari internazionali) o addirittura della cessazione dei flussi di alta tecnologia americana verso la Russia.

In risposta, la Russia ha promesso questo mercoledì una risposta "forte" e "dolorosa" alle sanzioni americane. “Non ci dovrebbero essere dubbi: ci sarà una risposta forte alle sanzioni, non necessariamente simmetrica, ma ben calcolata e dolorosa per la parte americana”, ha assicurato in un comunicato il ministero degli Esteri russo.

I Ventisette stanno preparando una nuova serie di sanzioni che saranno le “più severe mai attuate”. Un vertice eccezionale è stato convocato giovedì sera 24 febbraio a Bruxelles.

Obiettivi della Duma

L'Unione Europea ha approvato un "pacchetto sanzioni" entrato in vigore mercoledì sera. Queste misure, progettate per fare "molto male alla Russia", consistono in un congelamento dei beni e un divieto di visto per i 351 deputati della Duma russa che hanno approvato il riconoscimento dell'indipendenza dei territori separatisti.

"Le sanzioni riguarderanno anche 23 persone ed entità che contribuiscono a minare o minacciare l'integrità territoriale dell'Ucraina, la sua sovranità e la sua indipendenza", ha dettagliato il capo della diplomazia Josep Borrell, riferendosi a "quelli del settore della difesa", "coloro che hanno lanciato una campagna di disinformazione contro l'Ucraina” e “banche che finanziano funzionari russi e altre operazioni” nei territori separatisti.

L'Ue intende inoltre puntare sulle “relazioni economiche” con le due regioni separatiste e sulla “capacità dello Stato russo e del suo governo di accedere al nostro mercato finanziario e ai mercati dei capitali europei per rifinanziare il proprio debito”.

La Germania e l'energia

Anche altri paesi hanno preso sanzioni contro Mosca. È il caso di Gran Bretagna, Canada, Giappone o Germania che hanno sospeso la messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2. Queste misure di ritorsione si aggiungono a quelle già messe in atto dopo l'invasione della Crimea da parte della Russia nel 2014.