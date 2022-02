Da una parte la volontà di voler trovare a tutti i costi una soluzione diplomatica alla crisi tra Mosca e Ucraina. Dall’altra la tensione che aumenta con l’aumentare del numero di militari russi al confine. Se dal Cremlino si insiste che non ci sarà alcuna invasione dai governi occidentali arrivano moniti e appelli.

Da Kiev dove ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il premier britannico Boris Johnson ha fatto sapere che il Regno Unito, insieme ad altri Paesi, sta preparando un pacchetto di sanzioni e altre misure da attuare nel momento in cui il primo soldato russo dovesse attraversare di nuovo il territorio.

Per Johnson un'invasione russa sarebbe un "disastro politico e militare, un disastro umanitario, ha sottolineato in conferenza stampa, ecco perché la Russia deve scegliere la via della diplomazia, soluzione ancora possibile”. Intanto il governo di Londra, sostenitore della sovranità ucraina, ha offerto aiuti per circa 105 milioni di euro - per promuovere la stabilità nel Paese.

Per il presidente ucraino, Zelensky si sta correndo un grande rischio su scala internazionale. “Se fosse guerra, non sarebbe solo tra Kiev e Mosca, ma sarebbe una guerra europea, una guerra vera e propria", ha detto Zelensky sottolineando che l'esercito ucraino combatterà, e ci sarà una resistenza sanguinosa se la Russia dovesse decidere di invadere il Paese".

I monito del Cremlino

Secondo l'Occidente il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di minare le alleanze e le sicurezze che si sono create dopo la caduta del muro di Berlino. Intanto da Mosca continuano ad arrivare richieste precise. A partire dal fatto che la Nato non debba allargarsi verso l’Europa orientale.

“Altro nodo gli Stati Uniti e i suoi alleati a cui non importa molto della sicurezza dell'Ucraina, ha detto il leader del Cremlino. A loro interessa che la Russia non si espanda come potenza. Questo è il problema e l’Ucraina è solo uno strumento per raggiungere l’obiettivo."

Intanto al confine il movimento di truppe prosegue senza sosta. Sarebbero oltre 130 mila i soldati schierati. Secondo il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg c'è un continuo accumulo militare, il più grande ammassamento di forze in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Mentre gli sforzi diplomatici continuano.

Al confine ci si prepara per la guerra

Nella periferia della capitale ucraina Kiev, i soldati volontari mettono in atto ciò che molte potenze occidentali credono stia per accadere. Nessuno dei soldati in addestramento ha precedenti esperienze militari: sono avvocati, ricercatori, architetti.

Gli Stati Uniti sono pronti a inviare truppe nei Paesi Nato nell'Europa dell'est. a fronte del timore di una possibile invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo ha confermato il presidente americano Joe Biden ai giornallisti al suo seguito: "Sposterò le truppe americane nell'Europa dell'Est e nei paesi della NATO a breve. Non molte. ".

Il Pentagono al momento ha allertato 8500 soldati . Questo non significa che la strada maestra non resti quella della diplomazia. Washington ritiene che ci sia ancora spazio per una de-escalation.