Discoteche ancora chiuse e obbligo di mascherine all'aperto prolungato per almeno 10 giorni in Italia. È quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri sulle misure anti Covid, tenutosi questo lunedì.

Misure che vanno ad aggiungersi a quelle in vigore da questo martedì primo febbraio: Green Pass di base (tampone negativo, vaccinazione o guarigione) necessario per accedere agli uffici pubblici, alle poste, nelle banche e nei negozi non essenziali; ingresso in Italia dai Paesi dell'Unione europea senza obbligo di tampone, se si possiede il certificato vaccinale o di guarigione; multa di 100 euro una tantum per gli over 50 no vax. Ci vorranno altre due settimane, invece, per l'entrata in vigore dell'uso del Super Green Pass sul posto di lavoro per chi ha più di 50 anni, onde evitare una multa salata, tra i 600 e i 1.500 euro.

Il governo di Mario Draghi si prende ancora un paio di giorni per stabilire le regole sulla quarantena a scuola e sulla durata del Green Pass per chi ha già fatto la terza dose, questioni che al momento restano ancora in sospeso.