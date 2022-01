Ema: via libera alla pillola anti Covid di Pfizer

Un nuovo trattamento anti Covid è pronto per entrare nel mercato europeo. L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, la pillola antivirale prodotta da Pfizer, per gli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave. Italia, Germania e Belgio sono tra i Paesi ad aver già acquistato il farmaco. Il farmaco è già stato approvato negli Stati Uniti e in Regno Unito lo scorso dicembre.

Situazione complicata nell'Europa orientale

Nel frattempo Omicron continua a guadagnare terreno in Europa. La Romania ha visto il numero di casi aumentare nelle ultime settimane, con gli ospedali che si stanno nuovamente - e pericolosamente - riempiendo. Sono oltre 730 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel Paese. Mancano i medici, mancano i letti.

La situazione è molto complicata anche in Russia, altro Paese (come la Romania) dove la vaccinazione non sta attecchendo. A preoccupare, in particolare, è l'aumento dei contagi tra i bambini a Mosca, che ha portato il numero dei ricoveri tra i più giovani a decuplicarsi nelle ultime settimane. Il ministero delle emergenze ha ordinato la disinfezione nella stazione ferroviaria di Leningradsky.

Disinfezione in corso nella stazione di Leningradsky, Mosca Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Nella vicina Ucraina è stato registrato un record negativo: oltre 32.000 nuovi casi in un solo giorno, il numero più elevato dall'inizio della pandemia. Il virus ha ucciso 154 persone nel paese in 24 ore, portando il totale dei morti vicino a quota 100.000.