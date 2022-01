Una vera e propria tempesta di neve ha imbiancato Washington e tutta la East Coast. Il manto nevoso ha raggiunto i 20cm e in alcune zone anche i 30 centimetri.

Per le strade migliaia di persone non solo piccini si sono ritrovare a giocare lanciando palle di neve fresca, tra mascherine e misure anti-Covid. La forte perturbazione ha creato non pochi problemi con oltre 2.700 voli cancellati, l'unico a volare è stato l'Airforce One, che è atterrato, riportando alla Casa Bianca il Presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris.

Il sindaco ha dichiarato l'emergenza neve consigliando di rimanere in casa. Gli avvisi di tempesta sono stati estesi dall'Alabama al New Jersey. Tutte le scuole della contea sono state chiuse, mentre negli scali di Chicago e Atlanta, cosi come Denver, Detroit, Houston e Newark si sono registrati forti disagi.