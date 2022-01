Anche la Francia alleggerisce la quarantena anti-Covid per le persone vaccinate. Da questo lunedì 3 gennaio chi risulta positivo al test ma ha completato il programma di vaccinazione devono auto isolarsi per sette giorni indipendentemente dalla variante, Delta o Omicron. Isolamento che può essere revocato dopo cinque giorni in caso di test rapido o molecolare negativo. La durata della quarantena poteva arrivare anche a 17 giorni quando si condivideva l'abitazione con una persona positiva.

Tra le altre misure introdotte anche l’obbligo di indossare la mascherina a partire dai sei anni e non più da 11, in tutti i luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto. Una decisione che divide tuttavia i francesi. C’è chi dice di fidarsi della scienza e dei medici ciecamente e quindi è una decisione giusta, chi invece ritiene che costringere i più piccoli ad indossare ovunque la mascherina sia esagerato.

Che piacciano o meno di fatto le nuove restrizioni adottate dall’esecutivo francese rispondono alla necessità di ridurre il numero di contagi e fermare la circolazione della variante Omicron nel Paese che sembra ormai predominante e cercando di non azzerare di nuovo la vita socioeconomica, come ha affermato anche in una nota il Ministero della Salute francese.

Restrizioni e nuovi ricoveri

Nella lotta contro la pandemia, in un momento dove la curva dei contagi sale senza sosta, si torna al telelavoro nelle grandi aziende come soluzione per arginare i casi. Inoltre gli eventi pubblici dovranno nuovamente essere limitati e rispettare il rigido protocollo sanitario.

Nell’ondata di infezioni da Omicron il tracciamento sta diventando critico anche perché i tempi di incubazione si sono accorciati. La variante è più contagiosa ma secondo gli esperti meno aggressiva e mortale. In questo scenario dove si sono registrati oltre 200.000 positivi in un giorno, la Francia fa i conti con numeri record. Salgono i ricoveri legati al Covid , quasi 19 mila il numero totale dei pazienti in ospedale. Cresce la pressione sulle terapie intensive e cresce anche il numero di decessi. Nella corsa contro Omicron gli appelli restano gli stessi: vaccinarsi e rispettare le misure stabilite.