Italiani a casa per Capodanno. 5 milioni di viaggi annullati

A casa per Capodanno per il secondo anno di fila. Tra paura del contagio e crisi economica pochi italiani decidono di partire. Rispetto a due anni fa, prima dell'emergenza Covid, ci sono 13 milioni di viaggiatori in meno. Le entrate delle agenzie di viaggi sono crollate del 70 percento in due anni.

La voglia di partire non manca, ma la variante Omicron fa paura. Per questo 5 milioni di italiani hanno disdetto le vacanze negli ultimi giorni, secondo la Confcommercio. Stessa cosa sta avvenendo negli altri Paesi come Stati Uniti e Cina.

"Finché faceva caldo riuscivamo a vendere dei viaggi in Italia, ora tutti preferiscono andare in montagna. Per queste vacanze ho venduto un solo viaggio" dice Chiara Gelso, titolare di un'agenzia di viaggi.