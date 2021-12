Variante Omicron, boom di nuovi casi in Grecia

In Grecia è boom di nuovi positivi al coronavirus, in larga parte alla variante Omicron, già dominante nel paese. Martedì è stato registrato il numero più alto di sempre: 21.657. Il precedente record era del giorno prima: 9.284.

Quasi 10.000 dei nuovi casi sono stati segnalati in Attica e 2.600 a Salonicco. L'Organizzazione nazionale per la sanità pubblica ha comunicato 60 decessi, in calo rispetto ai 66 del giorno precedente.

Il ministro della Salute Thanos Plevris ha precisato che i positivi con accertata la variante Omicron non si sono dovuti recare in ospedale ad eccezione di soli due casi, per scopo precauzionale.

"Almeno per l’Attica si parla di un incremento dal 200% al 300% ogni giorno. Questo è l'aumento che registriamo oggi. Non è stato così per la variante Delta, lo è per la Omicron", ha detto.

Dall'inizio della pandemia, i casi confermati in Grecia sono oltre un milione e i decessi più di 20.500.