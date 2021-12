Galleggiare nel lago ghiacciato, indossando una tuta colorata. E' l'ultima tendenza delle vacanze: andare in Lapponia, non lontano dalla casa di Babbo Natale. Un po' più a nord c'è quest'altro luogo magico, tra le mete più ambite a fine 2021 dopo lo stop ai viaggi imposto l'anno scorso dalla pandemia. E' un luogo magico per i colori mozzafiato, il rosa e l'azzurro che si specchiano nell'acqua e riflettono sul bianco della neve. Qui, in questa terra di confine ed estrema, i turisti stanno tornando alla ricerca di relax e nuove esperienze. Estreme e divertenti.

Non proprio la classica sauna finlandese. Adorano, infatti, tuffarsi nel lago ghiacciato. Con i costumi speciali e integrali, fatti in neoprene, per non avere freddo. "Così i bagnanti si rilassano e si divertono", spiega una guida. E un turista di Parigi racconta: "E' come stare nello spazio, difficile da spiegare, ma l'acqua mi sostiene". Sorride una ragazza francese, e si sofferma sui benefici psicologici: "Ero stressata, è così bello".