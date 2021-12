Papa Francesco, 85 anni e un compleanno con i rifugiati

Un uomo di pace, un Papa che arriva dalle terre della fine del mondo. Jorge Mario Bergoglio con i suoi 85 anni è uno dei Pontefici più longevi. La missione del suo pontificato è riassunta nel nome, Francesco, che nessuno prima di lui aveva mai scelto.

Con una semplicità e una profonda umanità ha affrontato uno dei periodi più complicati soprattutto per gli scandali legati alla pedofilia nella Chiesa cattolica, tra la pandemia e l’operazione al colon. Un Papa sempre molto amato e con una grande popolarità tra i fedeli di tutto il mondo. Un’esistenza non facile quella di Bergoglio che ha attraversato gli autoritarismi degli anni ’30, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda. Da quando è stato proclamato Papa si è sempre battuto per gli ultimi, per l’ambiente, i diritti civili e per il confronto con le altre religioni.

Durante la sua visita in Slovacchia a settembre, il Santo Padre era tornato a parlare dell’intervento scherzando ancora una volta sulla sua salute: “Preparavano il Conclave, aveva detto, ma sono ancora vivo.”

Gli auguri del mondo e i festeggiamenti con i rifugiati

Nel giorno del suo 85° compleanno Papa Francesco ha ricevuto nel Palazzo Apostolico un primo gruppo di una decina di rifugiati giunti in Italia grazie a un accordo tra la Santa Sede, le Autorità italiane e quelle cipriote, come già anticipato durante il recente viaggio apostolico a Cipro e in Grecia. Il gruppo, rende noto la Sala stampa vaticana, sarà sostenuto direttamente dal pontefice mentre la Comunità di Sant’Egidio si occuperà del loro inserimento in un programma di integrazione della durata di un

Francesco, il gesuita argentino che ha riportato alla casa del Signore milioni di fedeli, è attivo più che mai. Con un’agenda fitta il Papa si prepara al viaggio apostolico in programma il prossimo anno in Oceania.

I Papi più longevi

Bergoglio, nonostante i suoi 85 anni, non figura nei primi tre posti della classifica. Il Papa più anziano della storia è Leone XIII, nato il 2 marzo 1810, assurto al Soglio il 20 febbraio 1878 e morto il 20 luglio 1903, a 93 anni. Al secondo posto Clemente XII, nato il 7 aprile 1652, diventato pontefice il 12 luglio 1730 e morto il 6 febbraio 1740, quasi 88enne. Terzo Clemente X, venuto al mondo il 12 luglio 1590, eletto il 29 aprile 1670 e morto il 22 luglio 1676, dieci giorni dopo aver compiuto 86 anni.