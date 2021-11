Oltre 2.000 migranti rimangono bloccati in una "terra di nessuno" al confine tra Polonia e Bielorussia, in condizioni sempre più critiche.

Martedì la polizia di frontiera polacca ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni contro i migranti che lanciavano pietre: Varsavia accusa Minsk di fornire granate fumogene ai migranti che cercano di attraversare il confine con l'Unione europea, rappresentata dalla Polonia.

Cannoni d'acqua sui migranti: la polizia polacca a Grodno, sul confine con la Bielorussia. AP/The State Border Committee of the Republic of Belarus GPK.GOV.BY

Crisi sulla pelle dei migranti

Continua l'escalation nella crisi sul fronte orientale, una situazione che si "gioca" sulla pelle dei migranti: l'Unione europea accusa il presidente Alexander Lukashenko di usare i migranti come pedine per destabilizzare Bruxelles e gli Stati membri.

In visita in Polonia, il commissario Ue per i diritti umani, Dunja Mijatović (57 anni, bosniaca), ha denunciato le autorità bielorusse.

"La situazione è evidentemente estremamente complessa e problematica. Vediamo un'enorme sofferenza delle persone che sono lasciate nel limbo. È assolutamente inaccettabile quello che la Bielorussia sta facendo e come questa gente venga manipolata".

Dunja Mijatović, Commissaria europea per i diritti umani. Darko Bandic/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Le telefonate di Lukashenko

Lunedi il presidente Lukashenko ha dichiarato di aver telefonato alla Cancelliera uscente tedesca Angela Merkel, negando ancora ogni responsabilità, e martedi c'è stata una lunga telefonata di Lukashenko anche con il presidente russo Vladimir Putin.

Ha dichiarato Lukashenko:

"Non stiamo raccogliendo rifugiati in tutto il mondo per portarli in Bielorussia, come la Polonia ha raccontato all'Unione europea. Quelli che vengono in Bielorussia legalmente, li accettiamo, come farebbe qualsiasi altro paese. Quelli che violano la legge, anche in minima parte, li mettiamo su un aereo e tornano a casa".

"Non stiamo raccogliendo rifugiati in tutto il mondo per portarli in Bielorussia...". AFP

La Bielorussia, nel frattempo, ha deciso di sistemare tutti i migranti in un centro logistico vicino al "checkpoint" del valico di frontiera di Bruzgi, a un km e mezzo dal confine con la Polonia.

Il centro è dotato di 2.000 materassi e coperte e di sei cucine da campo, in arrivo da Minsk.

Quei pochi migranti che riescono a entrare in Polonia hanno la fortuna di essere aiutati dai volontari polacchi.

Almeno dieci persone sono morte nella zona di confine ricoperta di foreste, dove le temperature durante la notte vanno abbondantemente sotto lo zero.