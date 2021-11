Il presidente italiano Sergio Mattarella in Spagna

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Madrid per una visita di Stato, l'ultima missione all'estero del suo settennato. Il capo dello Stato è stato scortato nei cieli di Spagna da una aereo militare spagnolo, come gesto di cortesia. Al suo arrivo ha trovato, per raggiungere il palazzo reale, dove è stato ricevuto da re FelipeVI, una roll royce d'epoca. Dopo i colloqui con il sovrano, nel pomeriggio Mattarella ha incontrato il premier Pedro Sanchez alla Moncloa.

Al centro della visita, la consapevolezza del ruolo centrale dell'Italia e della Spagna per la riuscita del Pnrr e più in particolare, è chiaro ai due Paesi che Spagna ed Italia rappresentano insieme circa il 25% della intera popolazione dell'Unione Europea. Va da sè che il successo del NextGenerationEU dipende dal successo dei piani di Italia e Spagna: ai due Paesi sono stati previste circa il 40% delle intere risorse stanziate nell'ambito del programma; ma la collaborazione tra i due Paesi è fondamentale per affrontare il problema dei migranti e il conseguente rapporto con l'Unione europea. In quest'ottica si parlerà anche di rafforzare la collaborazione mediterranea.

Altri temi in agenda

C'è l'esigenza di dare forte impulso al gruppo Mediterraneo - Med9 - con il coordinamento Italo-spagnolo, per rispondere all'Europa di Visegrad e al gruppo dei Paesi frugali.

Spagna e Italia sono state decisive nel promuovere la Nuova agenda per il Mediterraneo, sviluppando il concetto di "beni comuni mediterranei" in grado di coinvolgere i Paesi delle due sponde.

Sul fronte della gestione dei flussi migratori,sia Spagna che Italia stanno premendo per un impegno equo da parte dell'Unione europea. Sintonia tra Roma e Madrid anche sulla necessità di far avanzare una Difesa Europea in sinergia con la Nato.

Mercoledì Sergio Mattarella sarà a Malaga per il summit Cotec su innovazione e concorrenza europea.