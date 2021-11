Cop26 a Glasgow, una corsa contro il tempo

I leader mondiali devono agire per "salvare l'umanità" - parole drammatiche quelle del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres all'apertura dello storico vertice sul clima COP26 a Glasgow questa settimana. Guterres non è solo. In effetti, gli avvertimenti in codice rosso degli scienziati risuonano da anni. E la pressione pubblica è cresciuta costantemente.

Gli attivisti per il clima si sono fatti sentire di nuovo, dentro e fuori.

Così Greta Thunberg, attivista per il clima: "All'interno della COP, ci sono solo politici e persone al potere che fingono di prendere sul serio il nostro futuro che fingono di prendere sul serio il presente delle persone che sono già colpite oggi dalla crisi climatica. Il cambiamento non verrà da lì dentro. Questa è non leadership. Questa è leadership. Questo è ciò che la leadership dovrebbe essere".

Resta da vedere se i leader mondiali saranno disposti ad ascoltare questa volta.

Alcuni attori chiave globali come Xi in Cina e Putin in Russia hanno persino ignorato del tutto il raduno.

E non è chiaro se il presidente degli Stati Uniti Biden abbia il sostegno del Congresso per la sua ambiziosa agenda sul clima.

Date queste circostanze, l'Unione europea si sta lentamente trasformando per diventare leader mondiale nella lotta ai cambiamenti climatici. Consapevole di ciò, Bruxelles sta spingendo altri paesi a fare la loro parte.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea: "Dobbiamo impegnarci con forza per ridurre le emissioni entro il 2030. Lo zero netto entro il 2050 è positivo, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di azioni concrete in questo decennio. Dobbiamo tutti accelerare la nostra corsa allo zero netto. Il tempo si sta esaurendo." Finora, la COP26 ha prodotto risultati considerevoli".

Ad esempio, i leader mondiali hanno promesso di porre fine e invertire la deforestazione entro il 2030, mettendo sul tavolo oltre 15 miliardi di euro.

Anche il Brasile, dove sono stati abbattuti vasti tratti della foresta pluviale amazzonica, ha accettato l'accordo. Inoltre, la conferenza si è impegnata in uno sforzo guidato dagli Stati Uniti e dall'UE per ridurre le emissioni di metano del 30% entro il 2030 dai livelli del 2020, un altro traguardo storico.

E sono state discusse misure concrete per mettere in atto la cosiddetta iniziativa Great Green Wall in Africa, un piano per piantare oltre 20 milioni di alberi in 11 paesi dell'area del Sahel.

Quindi, tanti progetti, piani e iniziative per salvare il pianeta. Abbiamo parlato Silvia Pastorelli, consigliere politico dell'Unità europea di Greenpeace, benvenuta al programma.

Euronews: Prima di tutto, ci dia la sua impressione generale, come sta andando la COP26 finora, sono sulla strada giusta?

Silvia Pastorelli: Un'ottima domanda. Abbiamo già assistito ad alcuni importanti sviluppi nei giorni scorsi. Tuttavia, il rischio che i negoziati si trasformino in ulteriori ritardi e il rischio di greenwashing è dietro l'angolo. È un grosso rischio che i governi si concentrino molto sulle compensazioni. Mentre sappiamo che le compensazioni non impediscono alle emissioni di riscaldare il nostro pianeta, ma sono una truffa per ritardare i tagli reali delle emissioni. E c'è anche il rischio che i governi rimandino le decisioni più importanti fino a un certo punto in futuro.

Euronews: Gli ambientalisti hanno sempre affermato che una vera azione per il clima richiede grandi cambiamenti da parte di ogni cittadino, come guidare auto elettriche, abbandonare il riscaldamento a gas o prendere meno voli in futuro. Le persone sono pronte per questo?

Silvia Pastorelli: Beh, sia chiaro: la crisi climatica causerà e sta già causando enormi disagi, che le persone siano pronte o meno. Lo stiamo vedendo con incendi boschivi, lo stiamo vedendo con siccità, tempeste tropicali, eccetera. Tutto questo sta diventando sempre più mortale. Sono eventi sempre più intensi, sempre più più costosi. E quindi, capisco la sua domanda. Ma penso che il costo di non fare nulla o il costo di non fare abbastanza superi il costo dei cambiamenti che dovremo fare. Credo sia importante ricordare che in fin dei conti la lotta alla crisi climatica non si ridurrà tanto alle scelte individuali, come spegnere le luci, che ovviamente è una cosa positiva, importante da fare. Ma dipenderà dal fatto che i governi eliminino gradualmente l'industria dei combustibili fossili. E la domanda per i leader di questo COP è se sono pronti o no.

Euronews: Cosa deve succedere affinché Greenpeace definisca la COP26 un successo?

Silvia Pastorelli: Il successo a Glasgow sarebbe prima di tutto una dichiarazione dei governi che dica che l'era dei combustibili fossili è finita e che da oggi in poi non ci sarà più carbone, non più petrolio, non più progetti di gas fossile. Dobbiamo anche dimezzare le emissioni globali entro il 2030 e abbiamo bisogno di un chiaro rifiuto dei piani che si stanno facendo in questo momento per un mercato globale delle compensazioni di carbonio perché non funzionano. E infine, ultima cosa ma non meno importante, i paesi ricchi devono mostrare solidarietà verso quei paesi in prima linea quei paesi vulnerabili. Ai paesi meno sviluppati è stato promesso un miliardo di dollari l'anno per adattarsi all'impatto della crisi climatica. E questo aiuto non si è ancora materializzato.

Mentre la COP26 va avanti, il cambiamento climatico non si ferma.

Il Bangladesh, la nazione del basso delta, è particolarmente vulnerabile alle inondazioni e alle condizioni meteorologiche estreme.

Mentre i cicloni e le maree colpiscono le aree costiere, l'agricoltura sta regredendo e le persone sono costrette ad abbandonare le loro terre. È lo stesso dramma, anno dopo anno. Per chi vive in riva al mare, non c'è scampo. Dove andare dopo - le persone di qui non lo sanno.