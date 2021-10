I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare 5 ore per trarre in salvo un cagnetto rimasto intrappolato in una frattura rocciosa nella campagna siciliana. Il crepaccio profondo due metri si trova in località Valledolmo tra Caltanissetta e Palermo. Dal comando del capoluogo siciliano sono giunti pompieri specializzati nelle attività di ricerca e soccorso in condizioni critiche che hanno sfruttato moderne tecnologie.

Salvataggio in profondità

L'operazione ha consentito di raggiungere l'animale e di liberarlo. Il cane era ricoperto dalla terra, spuntava solo il musetto e una zampetta. Una volta estratto dalla grinfie del terreno è stato subito trasportato presso la più vicina clinica veterinaria per gli accertamenti sanitari e per idratarlo. Non sono rari i casi di cani che finiscono nei crepacci tuttavia la loro agilità e resistenza oltre alle dimensioni ridotte consentono di recuperarli più agevolmente.