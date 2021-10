La quinta edizione di El Gouna Film Festival si è aperta in Egitto nonostante l’incendio scoppiato nella principale location della kermesse. La gente del posto ha lavorato senza sosta per riparare i danni. Spente le fiamme, la celebre manifestazione che celebra il cinema egiziano in lingua araba ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose star.

"Non sono mai stato così orgoglioso delle persone che lavorano per questo evento, ha dichiarato Samih Sawiris, Fondatore di El Gouna Festival. Ho visto circa 2000 persone lavorare senza sosta senza nemmeno dormire per spegnere il rogo. Fortunatamente non ci sono state vittime ma è stato uno dei peggiori incendi scoppiati in Egitto negli ultimi anni.” Nell’incendio sono rimaste lievemente ferite solo alcune persone, trasportate in ospedale ma senza gravi conseguenze.

Quella di quest’anno è un’edizione ricca e interessante questa del 2021. Nelle prossime due settimane saranno proiettati 52 lungometraggi, tra cui 8 anteprime mondiali.

El Gouna Film Festival 2021 LUSA

Oltre a celebrare il cinema arabo, il Festival ha come obiettivo quello di attirare registi e pellicole da tutto il mondo. Come ci ha fatto notare Al Tamimi, Direttore del festival, questa kermesse deve diventare una finestra del nostro cinema sul mondo. Un vetrina per i film internazionali nei paesi arabi".

Sotto i riflettori “Feathers” il film di Omar El Zohairy, vincitore del Gran Premio assegnato dalla Settimana della Critica di Cannes e “I capitani di Za’atari” di Ali El Arabi. Un racconto sui rifugiati che ha chiuso il Festival dei Diritti Umani di Berlino. "Abbiamo rappresentato i rifugiati in modi diversi, ha raccontato il regista. Le persone non chiedono solo aiuto. Ci sono ragazzi anche molto forti, come due dei protagonisti. Due eroi, un modello per chiunque nel mondo."

Il Festival, nato nel 2017, si tiene nella località turistica di El Gouna, sul Mar Rosso, E in pochi anni è diventato una rassegna molto importante per addetti ai lavori e per gli appassionati di cinema.