I venti di bancarotta che soffiano in casa di Evergrande hanno dato solo un assaggio di quello che potrebbe la crisi del più importante sviluppatore immobiliare cinese colosso quotato in borsa e presente in oltre 280 città , con 200 mila impiegati e 4 milioni di lavoratori indiretti.

Il governo cinese non fornirà alcun supporto diretto al gruppo, secondo Standard & Poor's ma anche secondo quest'analista Kelvin Wong:

"Penso che procederanno con quello che in gergo definiamo salvataggio soft, nel senso che il governo non vuole dire in modo esplicito: 'Ehi, sono qui per iniettare una quantità n di miliardi per salvarti davvero', perché non vogliono davvero creare un precedente morale non vogliono in sostanza dire , 'Ehi, continua la tua attività di sviluppo immobiliare, alla fine della giornata, ti salveremo comunque".

Considerato da Forbes il 43esimo gruppo più grade al mondo Evergrande è stato fondato nel 1996 da Xu Jiayin, che è considerato il decimo miliardario cinese.

A Shenzhen, il quartier generale della compagnia è assediato da giorni dai piccoli investitori arrabbiati e terrorizzati dal rischio di perdere i loro risparmi.

Il timore di un possibile effetto contagio del default di un simile gigante immobiliare resta grande, ma dopo la crisi finanziaria del2008 - anno del crollo della grande banca d'investimento statunitense Lehman Brothers - sono state prese precauzioni e stese reti di salvataggio per evitare catastrofi finanziarie per cui " Il governo cinese non fornirà alcun supporto diretto al gruppo Evergrande. - secondo Standard & Poor's -Pechino piuttosto sarebbe costretta a intervenire solo se ci fosse un contagio di vasta portata che causasse il fallimento di molti importanti sviluppatori ponendo rischi sistemici all'economia".

E ancora, sempre secondo Standard & Poor's, "gli effetti negativi diretti di Evergrande sui progetti di altri importanti player sarebbero gestibili, anche in uno scenario predefinito, mentre le banche sarebbero in grado di gestire il colpo.

Le case servono per viverci, non per fare speculazione Xi Jinping, presidente cinese

Evergrande deve denaro per circa 305 miliardi di dollari a più di 128 banche e 121 istituzioni non bancarie e l'incombebte scadenza degli obblighi di pagamento fa tremare investitori e banche del mondo intero.

In prima linea ci sono anche i piccoli acquirenti che hanno investito i risparmi di una vita.

Il settore immobiliare cinese

Il settore immobiliare è stato per molti anni uno dei motori della crescita cinese , rappresenta il 14% del Pil cinese. Nonostante tutto, le autorità cinese non vedono di buon occhio un business che pareva fuori controllo e hanno deciso così di imbrigliarlo con regole stringenti.

"Le case servono per viverci, non per fare speculazione" disse nel 2017 il presidente Xi Jinping.

Queste regole, hanno azzoppato Evergrande perché non può più vendere proprietà prima che abbia formalmente finito di costruirle. E questo ha creato una sorta di corto circuito: sub appaltatori e fornitori hanno iniziato a non essere pagati fermando i cantieri si sono fermati. Secondo gli esperti, il gruppo detiene più di un milione di proprietà prepagate dai clienti che non sono ancora state costruite, si aggiunge per tanto l'apprensione degli investitori cinesi, molti dei quali sono piccoli acquirenti.