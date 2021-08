A 16 anni esatti da Katrina New Orleans si prepara all'arrivo dell'uragano Ida, che questa domenica dovrebbe raggiungere le coste della Lousiana dopo avere attraversato il Golfo del Messico. Ida ha preso forza nelle ultime ore e dovrebbe toccare terra come uragano di categoria 4, con venti superiori ai 200 chilometri orari.Cancellati tutti i voli all'aeroporto di New Orleans. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato la popolazione a prepararsi e a raggiungere per tempo le strutture pubbliche allestite per trovare riparo.

"Abbiamo parlato con i governatori di Louisiana, Alabama e Mississippi per chiedergli di cosa hanno bisogno prima dell'arrivo dell'uragano - ha detto Biden -. Ho già dichiarato lo stato di emergenza per la Louisiana in modo di essere pronti a rispondere rapidamente qualunque cosa succeda". La protezione civile ha posizionato nell'area del Golfo del Messico generatori di energia elettrica, cibo e acqua. La pandemia complica la gestione dell'emergenza, con gli ospedali della Lousiana da settimane sotto pressione a causa della quarta ondata.