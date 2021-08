Proseguono tra caos e tensioni le evacuazioni all'aeroporto di Kabul

Il processo di evacuazione dell'Afghanistan procede lentamente. All'aeroporto di Kabul regna il caos: tutti vogliono andarsene, lasciare il Paese ormai nelle mani dei talebani, prendere uno di quei voli "della salvezza", ma non tutti possono.

Ed è proprio per questo, come spiega un sergente maggiore dell'esercito britannico, Daz McMahon, che nascono disordini e tensioni: "Quando vedono che funziona si calmano. Ma quando iniziano ad avere caldo, disidratarsi, perdono le staffe. E ci siamo accorti che molti di coloro che creano problemi non hanno tutte le carte in regola, non hanno i documenti che servono per poter partire e sanno quindi che per loro sarà dura lasciare il Paese".

Sono migliaia le persone che devono ancora essere evacuate dall'Afghanistan, prima della scadenza del 31 agosto, imposta dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il ritiro delle truppe statunitensi. Dal 14 agosto circa 13mila persone sono state portate via dal Paese. "Non posso garantire quale sia il risultato finale, né che sarà senza perdite - ha detto in conferenza stampa Biden - ma come comandante in capo, posso assicurarvi che mobiliterò ogni risorsa necessaria".

La fuga verso il Pakistan

C'è chi non prova neanche a salire su un volo, ma tenta la sorte via terra. Diverse famiglie sono scappate in fretta e furia verso il Pakistan, verso il valico della Porta dell'Amicizia nella città di Chaman. Una volta su questo tragitto c'erano diversi controlli e posti di blocco delle forze afghane. Oggi è terra di nessuno.

Cittadini afghani e pakistani in coda alla frontiera, a Chaman, Pakistan AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Le prime smentite di un regime più inclusivo

Nel frattempo è arrivato a Kabul il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore e numero 2 dei talebani. Il capo dell'ufficio politico del movimento - che si trovava fino a venerdì a Kandahar dopo essere rientrato da Doha - aprirà i colloqui per la formazione di un nuovo governo "inclusivo". Secondo fonti a lui vicine, incontrerà "leader politici e della jihad".

E dopo sei giorni dalla presa di Kabul e tante promesse fatte sull'inclusività, arrivano le prime smentite. I nuovi amministratori talebani nella provincia occidentale di Herat (dov'era di stanza l'esercito italiano) hanno vietato le lezioni miste di ragazze e ragazzi nelle università.