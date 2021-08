Per il campione indiscusso della MotoGP, Valentino Rossi, il 2021 è senza dubbio un anno ricco di cambiamenti. Il Dottore classe 1979 diventerà papà. L’annuncio è arrivato con un tweet e una foto che non lasciano dubbi. Francesca Sofia Novello, la fidanzata del pilota di Tavullia è in dolce attesa e la coppia attende la nascita di una bambina. “You and me will be three”, ovvero “Io e te saremo tre” il messaggio dedicato dalla modella al compagno.

Esattamente due settimane fa Valentino Rossi aveva comunicato il ritiro dal Motomondiale a fine 2021, ora il nove volte campione di motociclismo avrà nuove sfide da affrontare per il 2022. E una nuova vita.

La gioia dei tifosi e della famiglia

L’annuncio di Valentino Rossi ha scatenato gioia e commozione tra i fan e i tifosi. Pioggia di commenti, like e cuoricini sulle sue pagine social, in appena tre ore il profilo del Dottore ha ricevuto oltre un milione di like e quasi 30 mila commenti. Vip, amici e anche i futuri nonni. Stefania Palma e Graziano Rossi: "È una notizia super, sono molto, molto felice – il commento della mamma del campione – che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti, sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia. Nessun dubbio anche sulle future doti di papà Valentino: "Sarà un padre perfetto".