Polonia: il parlamento ha approvato una controversa legge sui media

Via libera del parlamento polacco al disegno di legge che impedirà a proprietari non europei di avere quote di controllo nei media del Paese. Se dovesse arrivare anche l'approvazione del presidente polacco, la legge costringerebbe il gruppo americano Discovery a vendere la maggior parte della sua partecipazione in TVN, la principale rete televisiva privata del paese, spesso critica nei confronti del governo conservatore.

La legge, già criticata da Washington, è vista come un attacco all'indipendenza dei media in un paese da tempo nel mirino delle istituzione europee per una serie di controverse riforme del che, secondo Bruxelles, comprometterebbero l'indipendenza del sistema giudiziario polacco.

Diritto e giustizia (Pis), il partito attualmente al potere in Polonia, sta provando da tempo a nazionalizzare i media in mani straniere, sostenendo che è necessario per la sicurezza nazionale. L'emittente all-news TVN24, parte di TVN, è una fonte chiave di notizie per molti polacchi, ma è anche una spina nel fianco del governo, oggetto di diverse inchieste che hanno messo in luce la corruzione dei suoi funzionari. I sostenitori del governo la considerano di parte e ingiustamente critica.