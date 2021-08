Greta Thunberg, la moda, un cavallo: una scena decisamente insolita, che sta riscuotendo molto successo sui social network.

E non è una fake news!

L'attivista per il clima più famosa del mondo è in copertina sul primo numero di "Vogue Scandinavia" e ha colto subito l'occasione per criticare l'industria della moda, ecologicamente parlando.

Secondo Greta, intervistata dalla rivista, l'industria della moda è causa significativa dell'emergenza climatica e ambientale, ancora di più perchè a spese di tantissimii lavoratori e intere comunità che vengono sfruttate per il business della moda.

"Vogue Scandinavia" ha dato il buon esempio: I vestiti che Greta indossa nelle foto di copertina sono fatti con materiale sostenibile e riciclato.

Greta Thunberg, che ora ha 18 anni ed è conosciuta in tutto il mondo per le sue giacche con cappuccio, i guanti di lana e la giacca a vento viola, ha confessato a "Vogue Scandinava" di non comprare vestiti nuovi da anni. Al massimo, li compra di seconda mano.

Semplicemente, dice, prende spesso in prestito vestiti da amici.

Il classico look di Greta. Daniel Reinhardt/AP

Sulla copertina di "Vogue Scandinavia", Greta indossa un cappotto oversize a più strati in stile trench. Insomma: un'icona della moda, ma decisamente fuori dagli schemi.