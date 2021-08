La Russia vaccina i senzatetto

In Russia è la volta dei senza tetto. In molte città della federazione associazione caritative hanno dato il via alle vaccinazioni contro il covid-19 per chi non possiede alcun documento per accedervi.

Il vaccino iniettato è chiaramente lo Sputnik.

Aleksandr è contento di essere stato vaccinato. "Penso che tutti debbano essere vaccinati finché il virus circola".

Anche Anatoly che aggiunge, "È per la nostra stessa salute. Dopo il vaccino sono stato comunque bene".

Natalya Shavlokhova, dell'associazione Nochlezhka precisa che "non si può essere vaccinati senza documenti. È possibile solo per i senzatetto che fanno riferimento alle associazioni, in questo caso l'Ospedale della carità".

Un'iniziativa quella russa destinata a far proseliti.