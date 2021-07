A Chicago si è aperto uno dei festival musicali itineranti tra più attesi, quello di Lollapalooza. Un evento che vede esibirsi musicisti alternative rock, rap e punk.

Fino a domenica primo agosto al Grant Park attesi milioni di appassionati, in un momento per gli Stati Uniti dove i contagi aumentano e le autorità lanciano appelli per convincere gli americani restii a farsi vaccinare.

Una ragazza presente alla kermesse ci fa notare che se tutto andrà nei migliori dei modi e il tasso di infezione da Covid-19 resterà basso o non aumenterà ancora di più allora anche gli altri Festival in programma potranno avere lo stesso risultato e lo stesso successo. In poche parole si potranno svolgere con tranquillità. Se invece questo si rivelerà un disastro, allora ci sarà da preoccuparsi anche per gli eventi futuri.

Shujaatsultan Sulvan fa il volontario al Centro per il controllo dei test al festival. “Molte persone sono state vaccinate da poco, forse da pochi giorni. Molti non hanno nemmeno ricevuto la seconda dose. Abbiamo scovato diverse persone che avevano anche test e tamponi falsi. Noi siamo qui per controllare che tutti siano negativi, in modo che ci si possa divertire in sicurezza.”

Gli artisti presenti al Lollapalooza 2021

Il famoso Festival Lollapalooza dal 1997 è un'istituzione. Lo staff quest’anno per rispettare il protocollo sanitario ha deciso di suddividerlo in quattro giornate per permettere una più comoda gestione di tutti gli ingressi, anche in fatto di pieno rispetto delle norme anti-Covid.

La kermesse si è aperta giovedì 29 luglio con l’esibizione della pop star Miley Cyrus, insieme ai producer Illenium e Kaytranada, Playboi Carti e Black Pumas.

Sul palco anche Marshmello e Roddy Ricch, a cui si aggiungono il rapper e produttore discografico Tyler, The Creator, Jack Harlow e una serie di artisti emergenti. Sabato 31 luglio sarà la volta degli artisti più trasmessi del momento come Post Malone, Megan Thee Stallion, Journey, Limp Bizkit, Slander e Trippie Redd. Tra i più di 40 artisti che domenica 1 agosto concluderanno le quattro giornate del Lollapalooza Festival 2021, ci sono anche i Foo Fighters, DaBaby, Young Thug, Alison Wonderland e Brockhampton.