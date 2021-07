Undici città termali in Europa stanno brindando dopo essere state inserite nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Le località sono inserite nel sito transnazionale riconosciuto come eccellenza dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura si trovano in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

Festa grande a Bad Kissingen. Incredulità ma anche tanto orgoglio per i residenti e i gestori delle terme, secondo i quali è un riconoscimento fantastico per tutto il lavoro fatto negli ultimi anni nella cittadina tedesca.

L’Italia ha avuto un posto d’onore con le terme di Montecatini. Eccellenze nel settore insieme a Vichy, e a Bath la città inglese dove le terme furono costruite ai tempi ai tempi dell'imperatore Vespasiano, nel 75 d.C. In Belgio la località di Spa) è nota da tempo per il suo passato e il suo presente. Gli edifici e le strutture termali in questione "sono tutti integrati in un contesto urbano complessivo che include un ambiente ricreativo e terapeutico.

Tradizione e modernità

Anche in Repubblica Ceca oggi le città termali sono diventate una vera e propria attrazione turistica. A Karlovy Vary si narra che l'acqua potabile sia un rimedio curativo. E come dice questo turista bere l’acqua è un toccasana. Fa bene alla salute.

Per Baden-Baden forse la città termale più famosa in Germania essere nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco potrebbe ridare slancio al turismo. Con conseguenze sul costo della vita. “Se arrivano sempre più turisti, dice una residente, ci saranno sempre più appartamenti che verranno affittati come AirBnB, e ci saranno meno case per noi che ci viviamo. Anche i prezzi in generale aumenteranno. E diventerà tutto più caro. In città ci sarà sempre più gente. C’è un lato positivo e uno negativo.”

Queste 11 città termali intanto si preparano per far conoscere al meglio la loro storia e i loro valori, umani, culturali, e scientifici.