Le Olimpiadi blindate e senza spettatori, ma gli atleti sono pronti

Una Tokyo blindata dalle misure anti Covid si apre con cautela ai Giochi Olimpici.

Il protocollo sanitario è rigido, ma non spaventa gli atleti, come spiega Abigail Irozuru, saltatrice in lungo britannica: "Al momento,dobbiamo fare un test Covid giornaliero, ogni mattina prima delle 10, per assicurarci che vada tutto bene, che siamo tutti sani e poi possiamo lasciare l'hotel solo per gli allenamenti. Nel mio caso, la pista di atletica dove abbiamo anche i pesi e tutto il resto. Posso dire che l'umore è alto. È emozionante perché, alla fine, stiamo avendo l'onore di rappresentare il nostro Paese in un grande evento sportivo".

Giochi senza spettatori

Non avere spettatori sarà surreale per chi guarda ma forse ancora di più per gli atleti. È una delle grandi variabili di questi Giochi di Tokyo, ma per Irozuru chi gareggia è pronto anche a questo: "Non avere spettatori è certamente molto spiacevole, ma alla fine penso che gli atleti capiscano che stanno gareggiando ai Giochi Olimpici. Sanno che ci saranno milioni di fan da tutto il mondo a guardarli sugli schermi televisivi e sui telefoni e penso che, anche solo avendo questa consapevolezza, sarà possibile sentire il fuoco che spinge gli atleti a saltare lungo, lanciare lontano, correre veloce e tirare fuori grandi prestazioni".

I Giochi più controversi della storia sportiva hanno dunque preso il via con le prime gare. In calendario in queste ore le sfide della fase a gironi che vedono in campo le squadre per i tornei di softball (sconfitta dell'Italia femminile di softball nella gara contro l'Australia per 1-0) e di calcio maschile dove non ci sono gli Azzurri perché non qualificati. Sei sport faranno il loro debutto, tra cui lo skateboard e il surf.

Domani, nel terzo giorno olimpico, è prevista l'attesa cerimonia d'apertura. Soltanto due gli sport previsti per la giornata di venerdì 23 luglio: si tratta del tiro con l’arco con le prime eliminatorie e del canottaggio con le batterie di diverse specialità.

Le Olimpiadi dureranno fino all'8 agosto.