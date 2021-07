Pegasus, l'esperto: "probabile la condivisione dei dati con Israele"

Decine di politici e figure pubbliche spiate dalle intelligence di mezzo mondo, attraverso un software messo a punto dalla società israeliana NSO. Ma come è regolata la sua vendita e quali funzioni di controllo ha esercitato in questo caso il governo israeliano? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Pelliccione, tra i più brillanti sviluppatori di software italiani, che abbandonò per ragioni etiche la milanese Hacking Team, coinvolta in seguito, nel 2015, in uno scandalo simile.

"È il governo - spiega Pelliccioni - che decide a chi vendono e a chi non vendono. Tuttavia, da quanto emerso dai giornali, sembra che a volte siano riusciti a vendere senza passare attraverso il governo e senza richiedere neppure l'autorizzazione. Che vendano sempre ad attori statali o pubblici, questo è auspicabile ma non possiamo garantirlo ed è una domanda a cui è difficile rispondere. A loro conviene non uscire dal seminato in queste situazioni, perché il rischio è molto grande e del resto NSO è, in questo senso, sotto i riflettori da molto tempo".

"D'altra parte - continua - c'è anche una forte pressione dal lato statale, perché loro sono estremamente protetti dal loro governo, il che è comprensibile visto che il volume di introiti che producono è assolutamente notevole. L'impressione è che tendano a muoversi in maniera pulita, nel senso che cercheranno di vendere esclusivamente ad attori pubblici. Ma quello che poi l'attore pubblico fa con il prodotto è totalmente un altro discorso".

Il ruolo di Israele

Il premier israeliano Naftali Bennet, divenuto milionario proprio lavorando nell'industria dell'hi tech e della cyber sicurezza, ha annunciato l'avvio di un indagine sul caso.

Secondo Pelliccione, però, non è improbabile che Nso condividesse informazioni con il ministero degli interni israeliano.

"Non sarei assolutamente stupito - spiega - se venisse fuori che loro condividevano dati di intelligence con il Ministero locale. A quale grado poi avvenga questa condivisione non ci è dato saperlo: sicuramente loro dichiareranno, e non potrebbero fare diversamente, di non operare alcun tipo di condivisione in questo senso; ma il sentore, a guardare la situazione nell'insieme, è che questo a qualche livello avvenga".

Sono già una decina i governi dei quali si conosce con certezza l'utilizzo di Pegasus: tra questi figura anche l'Ungheria di Viktor Orban, mentre il presidente francese Emmanuel Macron compare nell'elenco dei possibili obiettivi, da parte dell'intelligence marocchina